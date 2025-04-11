Çavuşoğlu Yemenler, dev projelere imza atmaya devam ediyor: 'Aydos Yeşilçam Evleri' nin temeli atıldı

2028 YILINDA TAMAMLANACAK

Pendik'in en nezih bölgelerinden olan ve bir tarafı Aydos Ormanlarına cephe 12 blokta 362 daire ve 24 ticari ünitenin yer alacağı proje, sosyal donatıları ile bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Çavuşoğlu Yemenler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yeşilyurt ve Başkanvekili Recep Yeşilyurt, projenin bitiş tarihini 2028 olarak belirlediklerini ve topraktan cazip imkanlarla konut satışına başladıklarını ifade ettiler.