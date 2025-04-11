Çavuşoğlu Yemenler, dev projelere imza atmaya devam ediyor: 'Aydos Yeşilçam Evleri' nin temeli atıldı
Yayınlanma:
11 Nisan 2025 13:08
İşletmeciliğini Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yeşilyurt ve Başkanvekili Recep Yeşilyurt’un yaptığı Pendik'in önde gelen inşaat firmalarından olan Çavuşoğlu Yemenler, dev projelere imza atmaya devam ederek, Pendik Velibaba Mahallesi’nde hayata geçireceği yeni projesi olan ‘Aydos Yeşilçam Evleri'nin temelini törenle attı.
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İşletmeciliğini Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yeşilyurt ve Başkanvekili Recep Yeşilyurt’un yaptığı Pendik'in önde gelen inşaat firmalarından olan Çavuşoğlu Yemenler, Pendik Velibaba Mahallesi’nde hayata geçireceği yeni projesi olan ‘Aydos Yeşilçam Evleri'nin temelini törenle attı.
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Pendik Aydos bölgesinde Çavuşoğlu Yemenler tarafından hayata geçirilecek Aydos Yeşilçam Evleri projesinin temel atma töreni, 10 Nisan Perşembe günü, siyaset, iş, sanat, spor ve medya dünyasından yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim Tilavetiyle başlayan cağ kebabı ikramlı törende kurban kesildi, dualar edildi.
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362 DAİRE VE 24 TİCARİ ÜNİTE YER ALACAK
362 daire ve 24 ticari üniteden oluşan bu prestijli projede; havuz, sauna, Türk hamamı, her daireye ait kapalı otopark ve güneş enerjisi sistemi gibi modern yaşam alanları yer alacak.
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FAİZSİZ VE 48 AYA VARAN CAZİP ÖDEME SEÇENEKLERİ SUNUYOR
Nitelikli konutlar üreten sektörün önde gelen firmalarından olan Çavuşoğlu-Yemenler, banka kredisi kullanılmadan, senetle gerçekleştirilecek satışlarla ve 48 aya varan taksit imkanıyla müşterilerine cazip ödeme seçenekleri sunuyor. Şu ana kadar dairelerin %60’ı satılmış durumda.
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2028 YILINDA TAMAMLANACAK
Pendik'in en nezih bölgelerinden olan ve bir tarafı Aydos Ormanlarına cephe 12 blokta 362 daire ve 24 ticari ünitenin yer alacağı proje, sosyal donatıları ile bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Çavuşoğlu Yemenler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yeşilyurt ve Başkanvekili Recep Yeşilyurt, projenin bitiş tarihini 2028 olarak belirlediklerini ve topraktan cazip imkanlarla konut satışına başladıklarını ifade ettiler.
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RECEP YEŞİLYURT, “BÖLGENİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”
Törende yaptığı konuşmasına şirket olarak geçmişte hayata geçirdikleri mevcut projeleri ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında bilgi vererek başlayan Çavuşoğlu Yemenler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Yeşilyurt, projenin de bölgeye önemli katkılar sağlayacağını ve değer katacağını ifade ederek,
dedi. “Bu gün 362 daire ve 24 ticari ünitenin yer aldığı Aydos Yeşilçam Evleri projemizi hayata geçirmenin gururu ve sevincini yaşıyoruz. Sosyal donatılarla desteklenen bu konutlarla yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz”
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Çavuşoğlu Yemenler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yeşilyurt ve Başkan Yardımcısı Recep Yeşilyurt, temel atma törenine katılan herkese katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunarak, projeye olan inançlarını dile getirerek konuşmasına tamamladı.
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Çavuşoğlu Yemenler, sadece bu projeyle değil; Aydos Projesi, Berrak Sitesi, Köşem Sitesi, Göktürk Konutları ve İstim Sanayi Sitesi gibi diğer çalışmalarıyla da bölgeye değer katmayı hedefliyor.
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PROJE ÖZELLİKLERİ
İstanbul PENDİK VELİBABA Mahallesi’nde yer alan projemiz 12
bloktan 362 daireden ve 24 Ticari Üniteden oluşmaktadır.
• 7-24 güvenlik sistemi
• Her daireye özel kapalı otopark
• Çocuk oyun alanları
• Fitness Salonu
• Sauna
• 2 adet kapalı yüzme havuzları
• Türk Hamamı
• Buhar odası
• Süs havuzları
• Güneş paneli
• Gri su geri kazanım arıtma sistemi
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DAİRE TİPLERİ
• 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri mevcuttur.
ÖNEMLİ LOKASYONLAR
• Sabiha Gökçen Havalimanı
• Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
• Marmaray
• Metro
• TEM Otoyolu
• Pendik Marina
• Pendik Sahil
• Millet Bahçesi
• Aydos Kalesi
• Pendik Belediyesi
• İDO İSKELESİ
• VİAPORT
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