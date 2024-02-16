Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı, Büyükelçilik atamaları gerçekleşti | Eski belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan Tunus'a atandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine, Beyoğlu eski belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan ise Tunus Büyükelçiliğine atandı. olarak atandı. İşler'in atama kararı, 16 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı, Büyükelçilik atamaları gerçekleşti | Eski belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan Tunus'a atandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aralarında Tunus ve Suudi Arabistan Krallığı'nda bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçileri değişti. Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Suudi Arabistan Büyükelçiliğine, Ahmet Misbah Demircan ise Tunus Büyükelçiliğine atandı.

Diğer atama kararları şöyle:

"Kuzey Makedonya Büyükeliğine Fatih Ulusoy, Slovak Büyükelçiliğine Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç, Cibuti Büyükelçiliğine Erdal Sabri Ergen, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Emriye Bağdagül Ormancı, Somali Büyükelçiliğine Alper Aktaş, Çad Büyükelçiliğine Cem Utkan ve Gambiya Büyükelçiliğine ise Fahri Türker Oba atandı"

Söz konusu atama kararlarına göre ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu'nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Fatih Erkekoğlu ile Fatih Murat Ar atandı. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik (AiB) Türkiye özel temsilcisi olarak görevlendirildi ve kendisine büyükelçi unvanı verildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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