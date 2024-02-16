Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı, Büyükelçilik atamaları gerçekleşti | Eski belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan Tunus'a atandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aralarında Tunus ve Suudi Arabistan Krallığı'nda bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçileri değişti. Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Suudi Arabistan Büyükelçiliğine, Ahmet Misbah Demircan ise Tunus Büyükelçiliğine atandı.

Diğer atama kararları şöyle:

"Kuzey Makedonya Büyükeliğine Fatih Ulusoy, Slovak Büyükelçiliğine Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç, Cibuti Büyükelçiliğine Erdal Sabri Ergen, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Emriye Bağdagül Ormancı, Somali Büyükelçiliğine Alper Aktaş, Çad Büyükelçiliğine Cem Utkan ve Gambiya Büyükelçiliğine ise Fahri Türker Oba atandı"

Söz konusu atama kararlarına göre ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu'nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Fatih Erkekoğlu ile Fatih Murat Ar atandı. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik (AiB) Türkiye özel temsilcisi olarak görevlendirildi ve kendisine büyükelçi unvanı verildi.