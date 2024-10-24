FETÖ Kampında basına görüntü engeli: Kazılan mezarın üzerine branda çekildi!

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen için cenaze hazırlıkları sürerken, sabah saatlerinde örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesinde kazılan mezarın üzerine basının görüntü almaması için branda çekildi.

ABD'de ölen FETÖ lideri Fethullah Gülen'i gömme hazırlıkları devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerinde, örgüt üyelerinin çiftliğin bahçesindeki bir noktayı kürekle kazdığı görülüyor. Mezarın kazıldığı alana vinç ve merdiven getirildiği görüntülere yansıdı.

Örgüt üyeleri mezarı kazarken, basın mensuplarının havadan görüntü almasını engellemek için alanın üzerine siyah branda çekti. Mezarın etrafına da sarı şerit çekildi.

Mezarın kazıldığı alanın yanında ahşap bir platform inşa edildiği de gözlendi. Brandanın altında kazı işlemi yapılırken 10'u aşkın örgüt mensubu da çalışmaları izledi.

BASININ GÖRÜNTÜ ALMASI ENGELLENDİ

Günün erken saatlerinde, örgüt üyelerinin cenazenin gömüleceği muhtemel alan üzerinde mavi renkli başka bir branda çektiği görüldü. Bu brandanın cenaze gömülürken görüntü alınmasını engellemek için kullanılacağı tahmin ediliyor. Örgütün karargah olarak kullandığı çiftlikten edinilen hava görüntülerinde kamp içerisinde çok sayıda araç olduğu ve araçların yol kenarlarına park edilmeye başlandığı görülüyor. Mezar için kazıldığı öngörülen çukurun başında çok sayıda kişinin çalıştığı, kampın içinde yaya dolaşan kişi sayısının da arttığı objektiflere yansıdı.

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