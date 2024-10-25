FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde olay detaylar! Helallik yok, cami yok, tekbir yok...

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde olay detaylar göze çarptı: Helallik yok, cami yok, tekbir yok, işte o detaylar...

ABD’de yaşayan 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin baş müsebbibi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen sonunda öldü.86 yaşındaki Gülen’in ölümü örgüt içinde derin çatlaklar meydana getirirken, Türkiye’de ise sevinçle karşılandı.

TEKBİR GETİRMEK YASAKLANDI

Teröristbaşı Gülen için dün Skyland Baseball Stadyumu’nda bir tören düzenlendi. Stadyuma, sadece örgüt üyelerine özel olarak hazırlanan QR kodlarla giriş yapıldı.

Törende Gülen için tekbir getirilmesi yasaklandı.Teröristbaşının cesedi Hristiyan kardinallerin taşındığı cenaze aracıyla taşındı.

SAKLANMAK İÇİN KILIKTAN KILIĞA GİRDİLER

Cenazeye katılan FETÖ üyelerinin, kimliklerini gizlemek amacıyla şapka, gözlük ve maske kullandığı dikkat çekti.

Törenin yeri ve saati, son ana kadar gizli tutuldu; katılımcılara ise detaylı bilgiler örgütün WhatsApp grupları aracılığıyla iletildi.

İNGİLİZCE DUA İNCİL'İ ANIMSATTI

Cenaze ayininde tabutun başında İncil'den bazı sözleri anımsatan dualar edildi.İngilizce olarak dile getirilen bu metinlerin Türkçe çevirisinde "Biz hepimiz onun çocuklarıyız. Kendisini bizim için feda etti. Lordumuz, bu mirasın devamını sağlamak ve tüm dünyaya yaymak için bize yardım etmeni dileriz." ifadeleri yer aldı.Edilen duada ise Allah yerine Hristiyanlar gibi 'Lord' ifadesi kullanıldı.

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HELALLİK ALINMADI

Örgüt üyelerinin katıldığı cenaze töreninde teröristbaşı için helallik alınmadı. "Nasıl bilirdiniz?" sorusunun sorulmaması dikkat çekti.

Kılınan cenaze namazından sonra ise Fatiha da okunmadı.

TABUTTAKİ SİYONİZİM SİMGELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gülen'in cesedinin içinde bulunduğu tabuttaki simgeler de dikkat çekti.Tabutun üstüne serilen örtüde yıldız simgeleri bulunurken, Yahudilerin 'siyon yıldızı' dediği ve terör devlet İsrail'in bayrağında da bulunan 6 köşeli yıldız sembolünün de yer aldığı görüldü.

TÜRK TOPRAKLARI NASİP OLMADI

Gülen'e Müslüman mezarlığına gömülmek de nasip olmadı.

Teröristbaşının cesedi ayinin ardından örgütün ABD'de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü.

Kaynak: Haber7

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