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Derbi öncesi kritik gelişme! Galatasaray'da Okan Buruk, apar topar ameliyata alınıyor

Derbi öncesi kritik gelişme yaşandı: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisiti patladığı acil olarak ameliyata alınacağı öğrenildi.

Derbi öncesi kritik gelişme! Galatasaray'da Okan Buruk, apar topar ameliyata alınıyor
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Derbi öncesi kritik gelişme yaşandı: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisiti patladığı acil olarak ameliyata alınacağı öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisiti patladığı acil olarak ameliyata alınacağı öğrenildi.
on dakika haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisiti patladığı acil olarak ameliyata alınacağı öğrenildi.

Derbi öncesi kritik gelişme! Galatasaray'da Okan Buruk, apar topar ameliyata alınıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

DHA'nın haberine göre; Okan Buruk'un apandisiti patladı. Habere göre, tecrübeli teknik adam acil olarak ameliyata alınacak.

Okan Buruk'un bilincinin yerinde ve endişelenecek bir durumun olmadığı kaydedilen haberde doktorların gerekli tetkiklere başladığı bildirildi.

Derbi öncesi kritik gelişme! Galatasaray'da Okan Buruk, apar topar ameliyata alınıyor

DERBİDE OLACAK MI?

Okan Buruk'un pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçında takımının başında olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Bu konunun ameliyattan sonra netlik kazanması öngörülüyor.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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