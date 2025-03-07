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Fenerbahçe'ye kötü haber: Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak!

Fenerbahçe'ye kötü haber: Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Fenerbahçe'ye kötü haber: Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak!
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Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile oynanan ilk maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu ile ilgili açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'ye kötü haber: Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak!

Sarı lacivertlilerin yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Glasgow Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe'ye kötü haber: Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak!

2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

A Spor'un haberine göre Çağlar Söyüncü'nün 10-14 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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