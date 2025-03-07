Naci Görür'den o ilimiz için kritik uyardı: Fayın kucağında oturuyor en çürük zemin! İşte önemli açıklamalar...

Erciyes Üniversitesi Kültür Sitesi'nde düzenlenen 'Güvenli bir gelecek için deprem dirençli kentler' konferansında konuşan Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 'Daha neyi bekliyoruz?' diyerek dikkat çeken uyarılarda bulundu. Naci Görür, "Kayseri fayın kucağında oturuyor, bir de olabilecek en çürük zeminde oturuyor. Bu fay er ya da geç 7'nin üzerinde bir deprem üretir" diye konuştu.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Türkşiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Asrın felaketinden sonra gözler olası Marmara depremine çevrilirken Türkiye'nin birçok bölgesi risk altında.

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erciyes Üniversitesi Kültür Sitesi'nde düzenlenen 'Güvenli bir gelecek için deprem dirençli kentler' konferansında konuşurken 'Daha neyi bekliyoruz?' diyerek dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Naci Görür, depremin beka sorunu olduğunu hatırlatarak deprem sorununun çözülmediği taktirde binlerce insanın kaybetmenin yanında ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığının da kayıp olacağını vurguladı. Cumhuriyet dönemindeki depremlerde 200 binlere yakın insanın kaybedildiğini belirten Görür, depreme dayanıklı kentler kurma konusunda uyarısını yineledi.

''NEYİ BEKLİYORUZ''

Devletin depreme dayanıklı kentler yapması gerektiğini aksi taktirde yaşanan kayıplarla bunun bir beka sorununa dönüşecegini belirten Naci Görür, şu ifadeleri kullandı;

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"Neyi bekliyoruz, daha ne olmasını bekliyoruz? Eğer böyle gidersek geleceğimiz yok. Bizim depremlerle baş etmemiz lazım. Nasıl baş edeceğiz; deprem dirençli kentler kurarak. Kimi kentlerin deprem tehlikesi daha azdır, kiminin daha fazladır ama hepsinde yöntem aynıdır. Bunları yapmalıyız, bunları da birinci derecede devlet yapmalı. Parti, iktidar demiyorum, devlet yapmalı. Devletin gerçekten beka meselesi bu depremdir. Bunu halletmediğimiz sürece Türkiye'nin geleceği yoktur"

"FAYIN KUCAĞINDA OTURUYOR"

Kayseri ve çevresindeki fay hatlarıyla ilgili bilgiler de veren Prof. Naci Görür, "Kayseri ve etrafındaki faylar canlı, aktif faylar. Bu faylar günün birinde deprem üretecektir. İster küçük ister büyük deprem üretsin, Kayseri bundan etkilenecektir. Kayseri; Orta Anadolu'nu en büyük fay sistemlerinden biri olan Ecemiş Fayı'nın üzerinde, tam kucağında oturuyor. Öyle yakınında, biraz uzağında da değil kucağında oturuyor. Bu fay er ya da geç bir deprem üretir. Boyu, posu, özelliği itibariyle 7'nin üzerinde bir deprem üretir. Zaman vermiyorum, zaman önemli değil. Zamana takılmayın, zamanı biri söylese kaçıp kurtulacak mısınız? Kayseri bir fay sisteminin üzerinde oturuyor nokta." şeklinde konuştu.

"EN ÇÜRÜK ZEMİN"

Kayseri'nin üzerine kurulduğu zemine de dikkat çeken Naci Görür; "Kayseri fayın kucağında oturuyor, bir de olabilecek en çürük zeminde oturuyor. Ve bunu düşünmeden 10 kat, 15 kat yarışma halinde gökdelenler yapıyorsunuz. Kayseri faylı bir bölge, zemini çürük bir bölge sen öyle bir deprem dirençli Kayseri yapacaksın ki bilim ve teknolojiye göre yapman lazım. Kayseri'de tarihte yazılmış depremler var. Bir yerde deprem olmuşsa, aynı yerde aynı büyüklükte deprem belli bir zaman sonra tekrar olur" dedi.

''DEPREME DAYANIKLI ŞEHİRLER YAPILMALI''

Depreme dayanıklı şehirler yapılmasının altını çizen Naci Görür konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sıvılaşan zeminler oluyor, buralara ek bina yapma. Şehri bu taraflarda geliştirme, yeşil alan yap, park yap gibi. Bir yer ne kadar hızlı sallanır, sarsılırsa o kadar yıkım olur. Desem ki; Kayseri'nin nereleri, hangi mahalleleri en fazla deprem hızına uğrayacak. Depremin en hızlı olacağı yerler nereler biliyor musunuz? Eğer belediye başkanı da 'ben de bilmiyorum' derse halimiz harap. Depremi deprem zamanı düşünün, bu günden bakarak depremi düşünmeyin. Olacakları düşünün."

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