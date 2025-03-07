'Bu kadar da olmaz' demeyin: Yediği dondurmanın içinden yılan çıktı! İşte, görenleri şok eden olayla ilgili görüntüler...

Tayland'da bir kişi, sokak dondurmacısından aldığı dondurmanın içinde donmuş bir yılanla karşılaştı. Sosyal medyada paylaşılan bu ilginç görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü.

Tayland'ın Mueang Ratchaburi bölgesinde yaşayan ve sosyal medyada Rayban Naklengboon adıyla tanınan bir adam, sokak dondurmasında donmuş bir yılan buldu. Bu ilginç keşfi fotoğraflayarak paylaştı ve kısa sürede viral hale geldi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Paylaşımında, "Gözlerim çok tatlı. Nasıl öleceğim? Kara fasulye. Sokak satıcısı. Gerçek resim çünkü kendim aldım." ifadelerine yer verdi. Bu gönderi, platformda binlerce tepki ve yorum aldı. Tayland’a özgü siyah fasulye dondurması, birçok kişi tarafından ilgiyle karşılandı.

YILANIN TÜRÜ

Paylaşılan fotoğrafta, siyah-sarı bir yılanın başı görünüyordu. Yorumcular, bu yılanın hafif zehirli bir tür olan altın ağaç yılanı (Chrysopelea ornata) olabileceğini öne sürdü. Normalde 70-130 cm uzunluğunda olan bu yılanın dondurmadaki boyu 20-40 cm civarındaydı, bu da onun bir yavru olduğunu gösteriyor.

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KOMİK VE ENDİŞELİ YORUMLAR

Olayla ilgili çeşitli yorumlar ve şakalar yapıldı. Bir kullanıcı, "Bu bir protein takviyesi olabilir," derken, başka bir kişi, "İlk ısırıkta bağımlı oluyorsunuz, bir sonraki ısırıkta hastane yatağına düşüyorsunuz," şeklinde espri yaptı. Bazı kullanıcılar ise yetkilileri konuyu araştırmaya çağırdı ve dondurma üretim tesisinin hijyen standartları hakkında endişelerini dile getirdi.

DÜNYA GENELİNDE BENZER OLAYLAR

Bu tür tuhaf olaylar sadece Tayland ile sınırlı değil. 2017'de Hindistan'ın Kalküta kentinde bir kadın, McDonald's'tan aldığı patates kızartmasında kızarmış bir kertenkele bulmuştu. Aynı yıl Kaliforniya'da bir kadın, salatasında neredeyse canlı bir kurbağa keşfetti. 2009’da ise İngiltere'de bir baba, çocuklarına sandviç yaparken ekmeğinin içinde ölü bir fare bulmuştu.

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