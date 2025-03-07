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Hırka-i Şerif bugün ziyarete açıldı: Duygusal anlar yaşandı...

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Hırka-i Şerif bugün ziyarete açıldı: Duygusal anlar yaşandı...
Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı.
Hırka-i Şerif bugün ziyarete açıldı: Duygusal anlar yaşandı... 1 19

Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif bugün ziyarete açıldı: Duygusal anlar yaşandı... 2 29

Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Hırka-i Şerif bugün ziyarete açıldı: Duygusal anlar yaşandı... 3 39

Ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle cami bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir ve ailesi ile protokol üyeleri katıldı.

Hırka-i Şerif bugün ziyarete açıldı: Duygusal anlar yaşandı... 4 49

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş dua okudu.

Hırka-i Şerif bugün ziyarete açıldı: Duygusal anlar yaşandı... 5 59

Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Hırka-i Şerif bugün ziyarete açıldı: Duygusal anlar yaşandı... 6 69

Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Hırka-i Şerif bugün ziyarete açıldı: Duygusal anlar yaşandı... 7 79

Kutsal emanet, 26 Mart'ta idrak edilecek Kadir Gecesi'nde teravih namazının ardından saat 03.00'e kadar görülebilecek.

Hırka-i Şerif bugün ziyarete açıldı: Duygusal anlar yaşandı... 8 89

Ziyaretler, 29 Mart Cumartesi'ne denk gelen arife gününde ikindi namazı sonrasında dualarla sonlandırılacak.

Hırka-i Şerif bugün ziyarete açıldı: Duygusal anlar yaşandı... 9 99
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