Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'a Alex de Souza'dan paylaşım!

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, Ali Koç'u geride bırakarak sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu. Saran'a seçim sonrası tebrik mesajları yağarken, Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Alex de Souza'dan da bir paylaşım geldi...

Yeni başkan Sadettin Saran, seçilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlık yarışını Sadettin Saran kazandı.

Geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325’ini alan Saran, mevcut başkan Ali Koç’un 12 bin 68 oyuna karşı üstünlük kurarak sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işlemi, 50 sandıkta toplam 24 bin 732 üyenin katılımıyla tamamlandı. Oy verme işlemi sabah saat 10.00’da başladı ve saat 17.00’de sona erdi.

Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, oy sayımının ardından Sadettin Saran’ın başkanlık yarışını kazandığını duyurdu. Seçimin ardından Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni dönemi için planlarını açıklamak üzere konuşma yaptı.

SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMALARI

Sadettin Saran: "Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz."

Sadettin Saran: "Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe'deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik ve beraberlik içinde olsun. Bu çok önemli, son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey ile dostluğumuz daha da güçlenir. Kupayı beraber kaldırırız 3 başkan beraber. Bu benim en büyük hayalim."

Sadettin Saran: "Bu birlik beraberliği sağlarsak düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik beraberliği sağlayalım."

Fenerbahçe'nin yaşayan efsanesi Alex de Souza'dan Sadettin Saran paylaşımı...

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, kulübün yeni başkanı Sadettin Saran’ı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, kulübün yeni başkanı Sadettin Saran için sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Uzun yıllar Fenerbahçe formasını başarıyla giyen ve kaptanlık da yapan Alex, Instagram'da yaptığı paylaşımda "Yeni başkana tebrikler ve başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Alex’in mesajı, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.

