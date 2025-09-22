Bu sözler kavgada bile söylenmez!! Rapçi Lvbel C5, İsmail Türüt'ü çılgına çevirecek sözler: 'O saygısız, pislik bir adam'
22 Eylül 2025 10:40
Karadenizli sanatçı İsmail Türüt, bir konserinde Rapçi Lvbel C5'in hav hav şarkısını eleştirerek "ulan senin hav havına da sülalene de.." diyerek tepki göstermesi sonrası Rapçi Lvbel C5 öyle bir cevap verdi ki verdiği bu cevap ünlü sanatçıyı çılgına çevireceği tahmin edilirken Türüt'ün nasıl bir cevap vereceği daha şimdiden merak konusu oldu.
Ünlü rapçi Lvbel C5, şarkılarıyla ve her yaptığıyla konuşuluyor. Şarkılarının dinlenme sayılarıyla gündeme çok sık gelen rapçi, bu sefer Orkun Işıtmak'ın Youtube kanalındaki programına konuk oldu ve söyledikleriyle gündeme tekrar oturmayı başardı. Lvbel C5, "Hav Hav" şarkısıyla başlayan tartışmalarda İsmail Türüt, Mustafa Sandal ve Alişan'a sert çıktı.
'Ralli', 'Baba', 'Salla', '10 Numara' gibi şarkılarıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, nam-ı diğer Lvbel C5, daha önce şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği suçlamasıyla tutuklanmış ve Kandıra Cezaevi'ne gönderilmişti. Uyuşturucuya teşvik suçundan 5 ila 10 yıl arası hapis istemiyle yargılanan C5, 22 günün ardından tahliye edilmişti. Şimdi ise Alişan ve İsmail Türüt'e yönelttiği sert sözlerle gündemde.
" TÜRÜT AKRABALARIMA KÜFRETTİ"
Lvbel C5, Hav Hav şarkısının çıktığı dönemde aldığı eleştirilerin kendisini fazlasıyla yıprattığını söyledi ve yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:
"'Hav Hav' şarkım o dönem çok eleştirildiği için evde dört dönüyordum. Kendi kendime, 'Oğlum niye sevmiyorlar lan beni? Ne amaçları var?' diye soruyordum. İsmail Türüt ise işin dozunu iyice kaçırdı. Benim akrabalarıma küfür etti. O kadar saygısız, pislik bir adam ki o! Üstelik sadece bir şarkı için... Yok onun sülalesi de bilmem nedir falan filan. İşte bu, düpedüz saygısızlık."
ALİŞAN'A: "GEBERİYORSUNUZ PARASIZLIKTAN''
Alişan ise geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada,
sözleriyle şarkıya esprili bir gönderme yapmıştı. "Hav Hav diyen birine hoş denir mi, ne denir bilemedim"
Bu çıkışa öfkelenen Lvbel C5, Alişan'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:
Şak şaklayın bunu oğlum, saçmalamayın! Kim olduğunuzun bir önemi yok. Geberiyorsunuz parasızlıktan. Biz kazanıyoruz diye niye böyle havlayan oluyorsunuz? Nefret ettirdiler beni kendilerinden abi. İnsan dediğin biraz saygılı olmalı.
TUTARSIZ BULUNDU
Lvbel C5, kendisine yorum yapanları "saygısız" olarak nitelese de, Türüt ve Alişan için kullandığı ağır ifadeler akıllarda soru işareti bıraktı. Rapçinin "saygı" çağrısı ile sarf ettiği sert sözler arasındaki bu çelişki, sosyal medyada da tartışma konusu oldu.
''ESKİLER TURŞU OLDU''
Pop müziğin efsane ismi Mustafa Sandal ile rap dünyasının genç yıldızı Lvbel C5 arasındaki gerginlik tırmanıyor. Sandal'ın esprili göndermelerine sert sözlerle karşılık veren Lvbel C5,
diyerek adeta meydan okudu. Şarkıları, sahne dansları ve iddialı kostümleriyle sık sık gündeme gelen Mustafa Sandal, geçtiğimiz aylarda rapçi Lvbel C5'in "Hav Hav Hav" adlı şarkısına göndermede bulunmuştu. Sandal, "Bir ara düşündüm, 'Miyav Miyav' diye bir şarkı mı yapsam? Sonra 'Sen Mustafa Sandal'sın' dedim, içime sinmedi" diyerek genç rapçiye mizahi bir eleştiri yöneltmişti. "Eskiler turşu oldu, bitti onların devri"
LVBEL C5'TEN SERT YANIT
Bu sözlere kayıtsız kalmayan Lvbel C5,
diyerek Sandal'a göndermede bulunmuştu. "Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyesiyse açsın Spotify'ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim. Ama ona şarkı vermem"
Tartışma sahne üzerindeki esprilerden sosyal medyaya taşındı ve son olarak Pembe Yalanlar programında yeni bir boyut kazandı. Mustafa Sandal'ın
ifadelerini kullandı. "Onun arabası var, güzel mi güzel" şarkısına atıfta bulunan Lvbel C5, "Onlar arkadan havlarlar demiş birine laf atıyorsun. Ne diyorsun ya? Benim arabam güzel, gel gezdireyim. Saçmalık bu" sözleriyle çıkış yaptı. Rapçi, pop müziğin usta isimlerine yönelik eleştirilerini daha da sertleştirerek, "Bakma eskiler turşu olduğu için deliriyor şu an. Herkes bize gelmeye çalışıyor. Gençler bizi seviyor. No mate, şansın yok. Bitti. Eskisin. Defol!"