Bu sözler kavgada bile söylenmez!! Rapçi Lvbel C5, İsmail Türüt'ü çılgına çevirecek sözler: 'O saygısız, pislik bir adam'

"TÜRÜT AKRABALARIMA KÜFRETTİ"

Lvbel C5, Hav Hav şarkısının çıktığı dönemde aldığı eleştirilerin kendisini fazlasıyla yıprattığını söyledi ve yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "'Hav Hav' şarkım o dönem çok eleştirildiği için evde dört dönüyordum. Kendi kendime, 'Oğlum niye sevmiyorlar lan beni? Ne amaçları var?' diye soruyordum. İsmail Türüt ise işin dozunu iyice kaçırdı. Benim akrabalarıma küfür etti. O kadar saygısız, pislik bir adam ki o! Üstelik sadece bir şarkı için... Yok onun sülalesi de bilmem nedir falan filan. İşte bu, düpedüz saygısızlık."