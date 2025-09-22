Pendikspor, Sarıyer deplasmanından 3 altın puanla döndü

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Pendikspor, deplasmanda Sarıyer’i 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda oynanan karşılamanın golleri 32. dakikada Mallik Wilks ve 85.) dakikada Thuram’dan geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Atko Grup Pendikspor, 32. dakikada Mallik Wilks ile bulduğu golle 1-0 öne geçti ve maçın ilk yarısı bu golle Pendikspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya da iyi başlayan ve topa daha fazla sahip olarak rakibine baskı kuran Pendikspor, 85. Dakikada Thuram ile bulduğu golle farkı ikiye çıkardı.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma temsilcimiz Pendikspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla önemli bir üç puanın sahibi olan Pendikspor, puanını 11’e çıkardı.