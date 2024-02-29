Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray’da kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası’nda son yarı finale çıkan takım belli oldu. Salı günü başlayan ZTK heyecanı Perşembe günü Galatasaray - Karagümrük maçıyla tamamlandı. Sarı kırmızılı ekip sahasında şok bir skor alarak elendi.

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Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray’da kupaya veda etti

Trendyol Süper Lig’in lideri Galatasaray, bugün kupa maçına çıktı. Galatasaray, son 8’de Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Salı günü Fenerbahçe Ankara’da sürpriz yaşamıştı. Ardından bir sürpriz de Rams Park’ta oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile Fatih Karagümrük ilk defa karşı karşıya geldi. Galatasaray evinde Fatih Karagümrük’e 2-0 yenilerek kupaya veda etti. Ligde çekişen iki takım Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenmiş oldu.

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KARAGÜMRÜK MAÇA HIZLI BAŞLADI

Fatih Karagümrük, maça hızlı bir başlangıç yaptı. Maçın henüz 6. dakikasında Markao takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı 1-0’lık skorla tamamlandı. Maçın skorunu tayin eden gol ise 84. dakikada geldi. İlk golün asistini yapan Mendes, takımı adına ikinci golü attı.

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GALATASARAY ELENDİ, KARAGÜMRÜK TUR ATLADI

Sarı kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası’na son 8’de veda etti. Beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşan Galatasaray, taraftardan da tepki topladı.

Fatih Karagümrük ise, iyi bir oyun ortaya koyarak turu hak eden taraf oldu. Diğer yandan Fatih Karagümrük, tarihinde ilk defa yarı final oynayacak. Karagümrük’ün yarı finaldeki rakibi ise Trabzonspor.

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