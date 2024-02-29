Siltaş Yapı Pendikspor teknik direktör Ivo Vieira ile yollarını ayırdı, İşte yerine gelen isim

Siltaş Yapı Pendikspor, teknik direktör Ivo Vieira ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira'a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

KULÜP'TEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Ligin 9. haftasında takımın başına geçen Portekizli teknik adam, ligde 19, kupada 2 olmak üzere toplamda 21 maçta görev yaptı. Pendikspor, ligde oynadığı son 3 müsabakadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

PENDİKSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İBRAHİM ÜZÜLMEZ OLDU

İstanbul temsilcisinde Portekizli teknik adamdan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez getirildi.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."