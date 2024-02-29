Başakşehir maçında sakatlanmıştı! Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber

Ziraat Türkiye kupasında Başakşehir ile oynanan çeyrek final maçında bir anda yere yığılan ve oyundan çıkan ve sakatlığı merak edilen Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber.

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Başakşehir maçında sakatlanmıştı! Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu'nun sol kasık bölgesinde kas yaralanması, sol ön kolunda ise kırık tespit edildiği bildirildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

SOL KOLUNDA KIRIK, SOL KASIK BÖLGESİNDE YARALANMASI

Beşir, "Futbol takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol ön kolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Başakşehir maçında sakatlanmıştı! Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber

TRABZONSPOR'DAN TEPKİ

Öte yandan Onuachu'nun sakatlandığı pozisyonda penaltı bekleyen Trabzonspor, sosyal medya hesaplarından pozisyonu paylaşarak tepkisini gösterdi.

Futbolcunun sakatlandığı pozisyona ve koluna çekilen röntgene yer verilen video da "VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü." ifadesi kullanıldı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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