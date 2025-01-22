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Fenerbahçe'den Galatasaray'a sürpriz transfer çıkışı! Kanarya, Skriniar'ı renklerine bağladı!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sürpriz transfer çıkışı: Sarı-lacivertliler, Cimbom'un da ilgilendiği PSG'nin stoperi Milan Skriniar transferini bitirerek renklerine kattı...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sürpriz transfer çıkışı! Kanarya, Skriniar'ı renklerine bağladı!
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a sürpriz transfer çıkışı: Sarı-lacivertliler, Cimbom'un da ilgilendiği PSG'nin stoperi Milan Skriniar transferini bitirerek renklerine kattı...

Süper Lig devi Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a ara transfer dönemde büyük bir çalım attı. Sarı-lacivertliler, Cimbom'un da ilgilendiği PSG'nin stoperi Milan Skriniar transferini bitirdi. Skriniar, transfer görüşmelerini ilerletmek adına bugün İstanbul'a gelecek. İşte flaş haberin detayları…

Fenerbahçe, ara transfer çalışmaları kapsamında stopere yeni takviyesini gerçekleştirmek üzere.

Savunma hattına iki stoper almak isteyen sarı-lacivertliler, bunlardan ilkini Diego Carlos'u kadrosuna katarak yapmıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sürpriz transfer çıkışı! Kanarya, Skriniar'ı renklerine bağladı!

Milan'dan Pavlovic ile görüşen Kanarya, oyuncunun teklifi reddetmesi üzerine yeni alternatiflere yöneldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sürpriz transfer çıkışı! Kanarya, Skriniar'ı renklerine bağladı!

SÜRPRİZ TRANSFER

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde olan PSG'nin stoper oyuncusu Milan Skriniar transferini bitirdi.

YILLIK 5 MİLYON EURO

Bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye katılacak olan Skriniar, sarı-lacivertliler'den yıllık 5 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun bizzat konuşarak Skriniar'ı Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sürpriz transfer çıkışı! Kanarya, Skriniar'ı renklerine bağladı!

İSTANBUL'A GELİYOR

Skriniar'ın transfer görüşmelerini ilerletmek adına bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine ülkesi Zilina altyapısında başlayan Skriniar, 2015-16'da Sampdoria'ya transfer olarak ülke dışına çıktı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sürpriz transfer çıkışı! Kanarya, Skriniar'ı renklerine bağladı!

34 MİLYON EURO'YA TRANSFER YAPTI

2 sezon sonra 34 milyon Euro bonservisle İnter'e gitti, ardından da geçen sezon başında PSG'nin yolunu tuttu.

Takımında forma giymekte çok zorlanan oyuncu, bu sezon 5 müsabakada 382 dakika sahada kalabildi.

Milan Skriniar ayrıca kaptanlığını yaptığı Slovakya Milli Takımı'nda 77 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sürpriz transfer çıkışı! Kanarya, Skriniar'ı renklerine bağladı!

FENERBAHÇE TARİHİNDEKİ 3. SLOVAK

Tecrübeli savunmacı, Martin Skrtel ve Miroslav Stoch sonrası Fenerbahçe tarihinde forma giymiş 3. Slovak futbolcu olacak.

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