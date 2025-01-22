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Son dakika: DEM'li heyet ikinci kez, bugün İmralı'ya gidiyor!

Son dakika: DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gidecek.

Son dakika: DEM'li heyet ikinci kez, bugün İmralı'ya gidiyor!
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Son dakika: DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gidecek.

DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gidecek. Partiden konuya ilişkin yapılan açıklamada; görüşmenin bir önceki heyetteki aynı isimler tarafından gerçekleştirileceği duyuruldu.

DEM Parti, ikinci İmralı görüşmesi için pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

Son dakika: DEM'li heyet ikinci kez, bugün İmralı'ya gidiyor!

Başvurunun olumlu yanıtlanması üzerine DEM Parti heyeti bugün yeniden İmralı'ya gidecek. Heyet, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.

HEYET İKİNCİ KEZ İMRALI'YA GİDİYOR

Görüşme heyetinde İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan yer alıyor.

Partiden yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinin bugün yeniden İmralı Adasına gideceği belirtilerek, "Görüşme heyeti bir önceki heyetle aynıdır" denildi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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