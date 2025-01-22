Son dakika: Başkan Erdoğan, Bolu'da hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın Bolu'da hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılacağı açıklanmıştı. Erdoğan, faciada 14 kişinin can verdiği Gültekin ailesinin taziye evini ziyaret ederek cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bolu'yu ziyaret edeceğini duyurmuştu. Erdoğan, Kartalkaya'daki yangında hayatlarını kaybedenlerin cenazelerine katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin cenazesine katılmak üzere Bolu'ya geldi. Erdoğan, faciada 14 kişinin can verdiği Gültekin ailesinin taziye evini ziyaret ederek cenaze törenine katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN BOLU'YA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'daki yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılmak üzere Bolu'ya geldi.

CENAZE NAMAZINA KATILDI

Erdoğan, ilk olarak hayatını kaybedenlerden Gültekin ailesinin evine giderek başsağlığı diledi. Ardından, Gültekin ailesinin cenaze namazına katılmak üzere camiye geçti.

"CANIMIZ YANDI, YÜREĞİMİZ YANDI"

Erdoğan'ın cenaze namazından sonra yaptığı açıklama şu şekilde:

''Canımız yandı, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Rabbimden rahmetiyle muamele etmesini niyaz ediyorum. İnşallah şüheda sınıfında hepsinin ruhunu cem eylesin.

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Mehmet beyle ailece uzun yıllar kardeşliğimiz vardı. Rabbim bizleri inşallah cennetinde de haşr-u cem eylesin. Yüreğimiz yandı, canımız yandı. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Kendilerine Fatiha'larımızı gönderelim. Makamları cennet olsun inşallah.''

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