Bolu Kartalkaya'da otel yangınıyla ilgili çirkin sözler!

Bolu Kartalkaya'da otel yangınıyla ilgili sosyal medyada canlı yayın açan bir şahsın, "Zenginlere ağlamıyorum, 38 bin TL para ver, havanı at, herkes kaderini yaşar" ifadeleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 76 canımızın acısını yaşarken, sosyal medyada canlı yayın açan bir şahsın, "Zenginlere ağlamıyorum, 38 bin TL para ver, havanı at, herkes kaderini yaşar" ifadeleri infiale neden oldu.

Tüm Türkiye sömestır tatilinde, aralarında çocukların da olduğu oteldeki ölümlere ağlarken, TikTok isimli platformda canlı yayın açan Damla Ketenci isimli şahsın sözleri tepkilere yol açtı.

YANGIN FACİASIYLA İLGİLİ ÇİRKİN YORUM

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler hakkında, "Ben zenginlere ağlamıyorum kardeşim. 37 bin TL ver havanı at. 38 bin TL otele para ver. Herkes kaderini yaşar, eceliyle herkes ölür" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA AYAĞA KALKTI

Bu sözlerin ardından tepki yağdı. Gönderinin altına "Bunu söyleyen kişi zengin olabilmek adına her şeyi ama her şeyi yapar", "Bugün de başkası adına üzüldük", "En kısa zamanda tutuklanır umarım", "En korktuğum insan tiplemesi" şeklinde yorumlar yapıldı.