Fenerbahçe’de seçim heyecanı: Ali Koç konuştu, Aziz Yıldırım dinledi…

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, gerçekleşti. Oldukça ateşli geçen toplantı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapıldı. Konuşmalarda ise adeta demeç savaşı yaşandı.

YAYINLAMA
Google News
Fenerbahçe’de seçim heyecanı: Ali Koç konuştu, Aziz Yıldırım dinledi…

İki gün sürecek kongrenin ilk ayağı bugün başladı. Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Y. Koç, eski Başkan ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu ile kongre üyeleri büyük katılım gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün şampiyon olan Galatasaray takımını kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, bugün şampiyon olan Galatasaray takımını kabul etti

01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile aynı dönem için mevcut Denetim Kurulu da oy birliği ile ibra edildi.

ekran-resmi-2024-06-08-19-18-28.png

ALİ KOÇ’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongrede önemli açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım kısa bir konuşma yaparak kongreyi terk ederken Ali Koç’un söyledikleri güne damga vurdu. Koç,

“Sadece güvenmenizi istiyorum. Güvenmemeniz için çok sebep olabilir, onun için çok mahcubum, çok mahcubuz. Bu öyle bir mahcubiyet ki 3 sene sonra ifade ettiğim hayallerimin de fitilini ateşleyen bir mahcubiyet. 'İyi ki Ali Başkan ile devam ettik' dedirteceğim size!

Bana karşı olumsuz düşünce içinde olan, Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyen, kararsız olup hiçbirimizi istemeyen, hepinize borcum var. Hiçbir kırgınlığım da yok inanın. Tek kırgınlığım Çubuklu formayı giyen çocuklara yapılan haksız tezahüratlar. Biz bu işi kafaya taktık. Cam tavanı kıracağız. Zincirleri kırıp ulusal ve uluslararası başarılar kazanacağız.

Çok merak edilen soruya, Ali Koç yanıt verdi! İşte, Jose Mourinho'nun FB'ye maliyeti!Çok merak edilen soruya, Ali Koç yanıt verdi! İşte, Jose Mourinho'nun FB'ye maliyeti!

GEÇMİŞİ UNUTMAMIZ LAZIM

“Camianın gücünü Fenerbahçe'nin başarısı için kullanmalıyız. Biz birbirimze karşı kullanıyoruz. Kim seçilirse seçilsin pazartesi sabahından itibaren geçmişi unutup yeni sayfa açmamız lazım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah sizler de bu yolculuğun parçası olursunuz. Ben size şu sözü vereceğim, Fenerbahçe ekonomik açıdan Türkiye'nin en güçlü kulübü olmalıdır. En iyi ekonomiyi yaratmak için Bankalar Birliği'nden çıkmamız lazım, hep faiz hep faiz.

Ana para bu kadar yüksek oldukça faiz giderleri tüm gelirlerimizi götürüyor. Hükümetimiz çok güzel bir anlaşma yaptı. Onun gerçeklerini yerine getiriyoruz. Bir kere halka arz oranı en düşük kulüp Fenerbahçe. Stadyum ismimizi yenileyeceğiz, aralık ocak ayına yenileriz, 10 yıllık. Şu an 130-140 milyon dolar, 90 milyon dolar olmaz bu sefer. O zaman çok daha sağlıklı seviyeye düşecek borcumuz.

ekran-resmi-2024-06-08-19-18-03.png

Büyüyen ekonomimiz var, o da yetmedi gayrımenkullerimiz var. Ne borcu, uğraşmıyorum diyor Sayın Başkan, uğraşmadığı için buraya geldi borç. Biz hem şampiyon yapmalıyız hem de sağlıklı omurga oluşturmalıyız. Salonu satarım diyor. Aynı kişi diyor ki, gayrımenkullerin satılmasına onay vermeyin diyor. Sadece siz satarsanız mı onaylayacağız ama içiniz rahat olsun.”

Real Madrid sezona hızlı başladı: Mbappé, İspanya’nın yolunu tuttuReal Madrid sezona hızlı başladı: Mbappé, İspanya’nın yolunu tuttu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün şampiyon olan Galatasaray takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün şampiyon olan Galatasaray takımını kabul etti
Çok merak edilen soruya, Ali Koç yanıt verdi! İşte, Jose Mourinho'nun FB'ye maliyeti!
Çok merak edilen soruya, Ali Koç yanıt verdi! İşte, Jose Mourinho'nun FB'ye maliyeti!
Azizi Yıldırım'dan gündemi sarsacak açıklamalar! 'Silivri'de memleket elden gidiyor demiştim şimdi de Fenerbahçe elden gidiyor
Azizi Yıldırım'dan gündemi sarsacak açıklamalar! 'Silivri'de memleket elden gidiyor demiştim şimdi de Fenerbahçe elden gidiyor
Real Madrid sezona hızlı başladı: Mbappé, İspanya’nın yolunu tuttu
Real Madrid sezona hızlı başladı: Mbappé, İspanya’nın yolunu tuttu
Son Haberler
ABDli vekilden ilginç karar: Fed’in kapatılması için yasa tasarısı sundu
ABDli vekilden ilginç karar: Fed’in kapatılması için yasa tasarısı sundu
5 liralık madeni paralar geliyor! Ne zaman kullanıma girecek?
5 liralık madeni paralar geliyor! Ne zaman kullanıma girecek?
Fenerbahçe’de seçim heyecanı: Ali Koç konuştu, Aziz Yıldırım dinledi…
Fenerbahçe’de seçim heyecanı: Ali Koç konuştu, Aziz Yıldırım dinledi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Kurulu’nda seslendi: İhracat şampiyonalarını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Kurulu’nda seslendi: İhracat şampiyonalarını tebrik etti
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'dan canlı yayında ilginç açıklamalar!
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'dan canlı yayında ilginç açıklamalar!
Mourinho ne kadar kazanacak? Fenerbahçe’den kazanacağı para dudak uçuklattı
Mourinho ne kadar kazanacak? Fenerbahçe’den kazanacağı para dudak uçuklattı
Çok Okunanlar
Üniversite sınavına girecekler dikkat! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar? 8 Haziran Cumartesi tüm yurt da hava durumu
Üniversite sınavına girecekler dikkat! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar? 8 Haziran Cumartesi tüm yurt da hava durumu
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atmak İstanbul'a geldi!
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atmak İstanbul'a geldi!
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Arda Güler’in büyük başarısı
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Arda Güler’in büyük başarısı
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı