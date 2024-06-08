Fenerbahçe’de seçim heyecanı: Ali Koç konuştu, Aziz Yıldırım dinledi…

İki gün sürecek kongrenin ilk ayağı bugün başladı. Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Y. Koç, eski Başkan ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu ile kongre üyeleri büyük katılım gösterdi.

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01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile aynı dönem için mevcut Denetim Kurulu da oy birliği ile ibra edildi.

ALİ KOÇ’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongrede önemli açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım kısa bir konuşma yaparak kongreyi terk ederken Ali Koç’un söyledikleri güne damga vurdu. Koç,

“Sadece güvenmenizi istiyorum. Güvenmemeniz için çok sebep olabilir, onun için çok mahcubum, çok mahcubuz. Bu öyle bir mahcubiyet ki 3 sene sonra ifade ettiğim hayallerimin de fitilini ateşleyen bir mahcubiyet. 'İyi ki Ali Başkan ile devam ettik' dedirteceğim size!

Bana karşı olumsuz düşünce içinde olan, Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyen, kararsız olup hiçbirimizi istemeyen, hepinize borcum var. Hiçbir kırgınlığım da yok inanın. Tek kırgınlığım Çubuklu formayı giyen çocuklara yapılan haksız tezahüratlar. Biz bu işi kafaya taktık. Cam tavanı kıracağız. Zincirleri kırıp ulusal ve uluslararası başarılar kazanacağız.

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GEÇMİŞİ UNUTMAMIZ LAZIM

“Camianın gücünü Fenerbahçe'nin başarısı için kullanmalıyız. Biz birbirimze karşı kullanıyoruz. Kim seçilirse seçilsin pazartesi sabahından itibaren geçmişi unutup yeni sayfa açmamız lazım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah sizler de bu yolculuğun parçası olursunuz. Ben size şu sözü vereceğim, Fenerbahçe ekonomik açıdan Türkiye'nin en güçlü kulübü olmalıdır. En iyi ekonomiyi yaratmak için Bankalar Birliği'nden çıkmamız lazım, hep faiz hep faiz.

Ana para bu kadar yüksek oldukça faiz giderleri tüm gelirlerimizi götürüyor. Hükümetimiz çok güzel bir anlaşma yaptı. Onun gerçeklerini yerine getiriyoruz. Bir kere halka arz oranı en düşük kulüp Fenerbahçe. Stadyum ismimizi yenileyeceğiz, aralık ocak ayına yenileriz, 10 yıllık. Şu an 130-140 milyon dolar, 90 milyon dolar olmaz bu sefer. O zaman çok daha sağlıklı seviyeye düşecek borcumuz.

Büyüyen ekonomimiz var, o da yetmedi gayrımenkullerimiz var. Ne borcu, uğraşmıyorum diyor Sayın Başkan, uğraşmadığı için buraya geldi borç. Biz hem şampiyon yapmalıyız hem de sağlıklı omurga oluşturmalıyız. Salonu satarım diyor. Aynı kişi diyor ki, gayrımenkullerin satılmasına onay vermeyin diyor. Sadece siz satarsanız mı onaylayacağız ama içiniz rahat olsun.”

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