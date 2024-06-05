Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün şampiyon olan Galatasaray takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper lig’in bitmesiyle beraber şampiyon takımı ağırladı. Erdoğan, Süper Lig 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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Tüm sporcuları lig şampiyonluğu dolayısıyla tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kulübüne destek olan, sahip çıkan, kulübün başarısı için emek sarf eden tüm taraftarlara da tebriklerini iletti.

REKABETÇİ BİR LİG YAŞANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul konuşmasında Süper Lig değerlendirmesinde de bulundu. Galatasaray’In diğer branşlarda da başarı gösterdiğin aktaran Cumhurbaşkanı şunları söyledi;

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“Bu sene gerçekten kıran kırana geçen, oldukça rekabetçi bir lig yaşadık. Son haftaya kadar şampiyonluk yarışı devam etti. Galatasaray 102 puana ulaşarak ligi şampiyon olarak tamamlamakla kalmadı, aynı zamanda bu puanla Süper Lig rekorunu da kırdı.

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Attığı 25 golle Mauro Icardi sezonun gol kralı oldu. Bir futbolsever olarak milletimize her açıdan zevkli, başarılı ve heyecan verici bir lig yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum.

Türk futbolunun efsanevi ismi Ali Sami Yen, genç bir lise öğrencisiyken Galatasaray'ın gayesini şöyle ifade etmişti, ‘Maksadımız bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir’ Aradan geçen 119 senede Galatasaray, kuruluş amacını hakkıyla yerine getirmeye çalıştı.

Avrupa'da oynadığı müsabakalarda Galatasaray, kendi camiasıyla birlikte tüm milletimizin göğsünü kabartan başarılara imza attı.”

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