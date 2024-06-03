Real Madrid sezona hızlı başladı: Mbappé, İspanya’nın yolunu tuttu

Kylian Mbappé (Paris, Fransa; 12/20/1998) yeni bir Real Madrid oyuncusu olacak. 25 yaşında Paris Saint-Germain (44 gol) ile en yüksek skor sezonuna imza attı. Üst üste altıncı kez gol kralı oldu. Fransız Ligi'nin ve Avrupa şampiyonuna bir dünya yıldızı haline geldi.

REAL MADRİD’DEN ÖNEMLİ ATAK

Kylian Mbappé, 2018“de dünya şampiyonu ilan edildiği Fransız takımının ve 2021”de zafer golünü attığı Uluslar Ligi'nin kaptanı muhteşem bir forvet. Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda Mbappé, 8 golle Altın Ayakkabı aldı. Finaldeki hat-trick'ten sonra Dünya Kupası finallerinde tarihin en golcü dördüncü oyuncusu oldu.

Paris Saint-Germain'in 256 gol ile tarihi gol kralı Mbappé, bu sezon Fransa Ligi, Kupa ve Süper Kupa'yı kazandı. Fransız kulübünde yedi yılda 17 şampiyonluk kazandı: 6 Lig, 4 Fransa Kupası, 5 Fransa Süper Kupası ve 2 Lig Kupası portföyüne kattı.

Real Madrid, yapılan anlaşma resmi olarak duyuru yapıldı. Haber 3 Haziran Pazartesi günü geldi. Real Madrid C.F. ve Kylian Mbappé, önümüzdeki beş sezon boyunca Real Madrid oyuncusu olacağı bir anlaşmaya vardı.