Çok merak edilen soruya, Ali Koç yanıt verdi! İşte, Jose Mourinho'nun FB'ye maliyeti!

​Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tv programında yaptığı konuşmada, o çok merak edilen soruyu yanıtladı. Teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho'nun tüm ekibiyle birlikte yıllık maliyetinin 12 milyon euro olduğunu bildirdi.

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Çok merak edilen soruya, Ali Koç yanıt verdi! İşte, Jose Mourinho'nun FB'ye maliyeti!

Ali Koç, Mourinho'nun tüm ekibiyle birlikte yıllık maliyetinin 12 milyon euro olduğunu bildirdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kamuoyunu oldukça meşgul eden Jose Mourinho'nun maliyeti konusunda açıklama yaptı.

Halk TV'ye konuşan Ali Koç, Mourinho'nun tüm ekibiyle yıllık maliyetinin 12 milyon euro olduğunu dile getirdi.
Ali Koç:"Mourinho bombası güzel oldu. Mourinho'yu ikna etmemizde zamanlama çok önemliydi. Zaman zaman yavaş karar almak konusunda şikayet ediliyoruz. Önümüzdeki sezon planlaması çerçevesinde sportif direktörümüz çalışıyordu. Hoca değişikliği konusu hasıl olursa diye ne gibi opsiyonlar var diye çalıştı. Bunlardan biri sayın Mourinho. Hayatına bakınca 6 aydan daha uzun boş kaldığı olmamış. Derhal yeni bir kontrat yapacağı apaçık ortadaydı. Roma'da Avrupa'da iyi işler yaptı, ligde yapamadı, tatsız bir ayrılık oldu orada. Bir kulüpte çalışmak istediğini tespit ettik. Mario Branco ilk çalışmaları yaptı. Önce Fenerbahçe'yi anlattı, Fenerbahçe nedir, tarihi nedir, bir spor kulübünden çok daha fazla olduğunu anlattı. Türkiye'de Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu, futbolun ne olduğunu anlattı.

Çok merak edilen soruyu, Ali Koç açıkladı! İşte, Jose Mourinho'nun FB'ye maliyeti!

"FENERBAHÇE'NİN FUTBOL AÇISINDAN BUHRAN DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ"

Mourinho taraftara, ilgi alakaya, büyük kulüplere önem verir. Fenerbahçe'nin Futbol açısından buhran dönemini yaşıyoruz. İstikrar var mı, var. 10 senede toplam tabloya bakınca Galatasaray'ın 718 puanı var, Fenerbahçe'nin 717, öyle gidiyor. İlk 5'te olup şampiyonluğu olmayan tek takım Fenerbahçe. O da motivasyon kaynağı oldu onun için. Başka kulüpler de böyle dönemler yaşadı. Biri 13 sene, biri 15 sene, biri 38 sene. Benzer bir dönemden geçiyoruz, bunu seneye sonlandıracağız.

"MOURINHO, BRANCO'NUN RAPORUNDAN ETKİLENDİ"

Hayallerimizi anlattık. Fenerbahçe'yi anlattıktan sonra Fenerbahçe'nin futbol operasyonlarını, kurduğumuz yapıyı, süreçleri, imkanlarımızı anlattı. 100 sayfalık bir rapor sundu Mario Branco. Bundan etkilendi. Daha o dönemde oraya buraya gideceğim diye bir şey yok. Bizim herhangi bir hocayla anlaşma niyetimiz yok. Piyasa araştırıyoruz sadece. İsmail Hoca liderliğinde şampiyonluğa gidiyorduk, güzel işler başardık. Muhtemel bir değişiklik durumunda hazır olmak için, şampiyon olamazsak diye görüşmeleri başlattık. Kadro mühendisliğinde yaptığımız gibi, aynı muhtemel transferler gibi bunları yaptık. Kendisine, Mario şu anki takımla ilgili bilgi verdi. Bizim röntgenimize göre takımdaki eksikler, aradığımız profiller, profillere uyan listeler verdi. Bize göre şu pozisyonlara ihtiyacımız var, kendi imkanlarımız dahilinde bunları bunları alırız.

"MOURINHO'YA 'HAYATINDA İLK DEFA BÖYLE BİR YAPIYA GELECEKSİN' DEDİM"

Mourinho'ya şunu belirttim; bak dedim senin çalıştığın hiçbir kulübün satın alma gücü Fenerbahçe kadar az değil. Hepsi çok daha varlıklı, derin cepleri olan, istediği futbolcuyu alabilecek bir kulüp. Hayatında ilk defa böyle bir yapıya geleceksin. Bunu bilerek geleceksin. Takımımız çok güçlü, daha da güçlendireceğiz ama çok daha yaratıcı, inovatif olmamız lazım.

Çok merak edilen soruyu, Ali Koç açıkladı! İşte, Jose Mourinho'nun FB'ye maliyeti!

"MOURINHO VE TÜM EKİBİYLE YILLIK 12 MİLYON EUROYA ANLAŞTIK"

Dün Sayın Aziz Yıldırım demiş ki, 'Ben 15 verdim, adam aptal mı, niye altına anlaşsın. Menajerlere açıktan para vermişlerdir.' dedi. Bu suç! Çok ağır bir iddia! 20 sene Fenerbahçe başkanlığını yapmış bir insanın, böyle bir transferde bizi açıktan para vermeyle itham etmesi çok sıkıntılı bir durum. Aynı şeyi İrfan Can Kahveci'de de yaptı. Kulübü kutlayacağına, bizi SPK'ya şikayet etmekle tehdit etti. Beni değil, Fenerbahçe'yi şikayet ediyorsun. 3 milyon euro daha az. Aziz Yıldırım 15 verdim diyor, biz bütün ekibine ve kendisine 12 verdik. Sayın Aziz Bey'in ödediği 15 kendine mi, ekibine mi bilmiyorum.

"MOURINHO, SUUDİ ARABİSTAN'DAN OLAĞANÜSTÜ BİR TEKLİFİ REDDETTİ"

Hem Fenerbahçe kulüp olarak hem bizler yönetim olarak aklına yattık. Sonra ne oldu? Başka kulüpler ilgilendi. Türkiye'den Beşiktaş ile görüştü. Sayın Saadettin Saran ile, Sayın Aziz Yıldırım ile görüştü. Biz bunların hepsinden önce görüştük. Mario tüm görüşmeleri yaptık. Başkaları teklif verirken biz veremezdik. Hocamız var, şampiyonluğa gidiyoruz, son maçta şampiyon olabilirdik. Bize dediler ki başkaları teklif verdi, siz ciddi değil miydiniz? Sen de hocamız olsan, sen de varken teklif vermeyiz. Bizi bekledi. Lig bittikten sonra tekrar temasa geçildi. Konuşuldu. Birbirimize aklımız yattı. Bize Aziz Bey'in yaptığı tekliften çok daha uygun şartları kabul etti. Suudi Arabistan'dan olağanüstü bir teklif vardı, onu da istemedi.

"HOCA AZİZ YILDIRIM SÖZLERİNE GÜLDÜ, ŞİDDETLE REDDETTİ"

Onların ne yaptığı beni o kadar ilgilendirmiyor. Bizim anlaştığımız ortaya çıkınca Sayın Aziz Yıldırım 'Karşı taraf anlaştı, Mourinho bana sordu, ben de imzalayın dedim' mealinde bir şey söylemiş. Teyit etmek istedim, ben de şaşırdım. Olabilir, niye olmasın. Hoca güldü, şiddetle reddetti. Basın toplantısında ben kimseden izin almam dedi. O adam bizim adamımız, bizim için Fenerbahçe'yi seçti havası oluşturdu. Bu da gerçekleri yansıtmıyor ne yazık ki.

2018'de aldığımız Fenerbahçe, Mourinho'yu hayatta düşünemezdi, aklının ucundan bile geçiremezdi. 2018'de aldığımız Fenerbahçe, Szymanski'ye Cengiz'e Dzeko'ya Tadic'e bu paraları vermeyi düşünemezdi. 6 senede finansal sorunları çözmesek de nefes alabilir noktaya getirdik. İstediğimiz noktaya yolumuz var. Hiç olmazsa önümüzü görebiliyoruz. Finansal yapımızın iyileşmesiyle paralel olarak takımımızın da ne kadar kuvvetlendiğini görebiliyorsunuz son 2 senedeki hamlelerle.

"ALACAĞIMIZ FUTBOLCULAR BELLİ"

Alacağımız oyuncular belli. Hatta bazı yöneticilerimiz açıklayalım diyor, 3-5 tane fazla oy alacağız diye bitmemiş bir işi. Kesinlikle olmaz diyorum. Giderler bir ülkeye, çok önemli futbolcusunuz, bir fotoğraf çekerler, servis ederler transfer ediyoruz diye. Halbuki transferden çok uzaklardır. Medyada haber çıkartırlar heyecan yaratmak için. Biz onu yapmak istemiyoruz. Tutamayacağımız sözü vaat olarak vermek istiyoruz.''

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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