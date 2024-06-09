Fenerbahçe’de seçim günü! Ali Koç ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak

Bugün, Fenerbahçe Kulübü'nün olağan genel kurulunda başkanlık seçimi yapılacak. Başkanlık yarışına Ali Koç ve Aziz Yıldırım katılacak. Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanının seçilmesi için genel kurulda oy verme süreci başladı.

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Fenerbahçe’de seçim günü! Ali Koç ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak

Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nün tarihi genel kurulunda başkanlık için yarışacak. İlk gün Ülker Stadı'nda mali genel kurul yapıldı. Aidelerini bağışlayan 46 410 üye oy kullanma hakkına sahip.

Ali Koç'un Yönetim Kurulu üyeleri: Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

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Azize Yıldırımın yönetim kurulu üyeleri şunlardır: Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet

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