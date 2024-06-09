Çalışan binlerce insana iyi haber! Ödemeler Cuma günü hesaba yatacak

Ödeme takvimi belli oldu! Çalışan yüz binlerce kişi bekliyordu. Cuma günü itibariyle ödemeler hesaplara yatacak.

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Çalışan binlerce insana iyi haber! Ödemeler Cuma günü hesaba yatacak

Kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon çalışana yılda bir kez tediye veya ikramiye ödeniyor. 26 Ocak, 2024 yılının ilk ilave tediyesinin hesaplara giriş tarihiydi. 5 Nisan da hediyenin ikinci yarısını ödedi.

Tediye genellikle yılda otuz altı gün üzerinden 6772 sayılı Kanun kapsamında ödenir. Yılın ikinci yarısında ödenen yirmi altı günlük bölüm, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla hesaplara yatırılıyor. Yani toplam 52 gün.

Bu konuyla ilgili beklenen karar dün Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu nedenle, kamu işçilerinin yılın ikinci yarısına ilişkin ilk ikramiye 14 Haziran'da ve ikinci ikramiye 13 Aralık'ta alacak.

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23 Aralık, 2024'te maden işletmelerinde, özellikle yeraltı işlerinde çalışan işçilere ilave tediyenin tamamını verecek. Taşeronlar, kamu işçileri ve 4D sürekli işçiler ödemelerden yararlanıyor.

Fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri, ilave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında dikkate alınmıyor. Yeni asgari ücretin brütü olan 20 bin 2 lira, ödemelerin en düşük tutarını belirleyecektir. Vergi indirimleri dahil olmak üzere yaklaşık 8 bin lira olacak. Alınan ücretin 30 güne bölünmesi ve çıkan tutarın 13 ile çarpılması yaklaşık ödeme tutarını verecektir.

Belediye şirketlerine taşeron olarak çalışan işçiler, kanunen belediye şirketlerine ilave tazminat ödemesi zorunlu olmadığı için ilave tazminat almıyorlar. İlave tediyeler haczedilebilir.

Konuyla ilgili Yargıtay kararları, ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağını belirtmektedir. İlave tediye sigorta primlerini azaltabilir. Tediyeler ayrıca damga vergisine tabi.

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