Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi başlıyor mu? Cuma günü açıklanıyor!

Fenerbahçe'nin, teknik direktör Aykut Kocaman'ı cuma günü düzenlenecek törenle açıklaması bekleniyor. Aziz Yıldırım yönetiminde sarı-lacivertlilerde yeni dönem resmen başlayacak.

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım, teknik direktör konusundaki kararını netleştirdi. Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezonun teknik patronu olacak Aykut Kocaman için resmi açıklama hazırlıkları başladı.

CUMA GÜNÜ AÇIKLAMA YAPILACAK

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü düzenlenecek organizasyonla resmen açıklayacak. Böylece sarı-lacivertli takımda yeni sezon öncesi en önemli belirsizliklerden biri sona erecek.

AYKUT KOCAMAN DÖNEM BAŞLIYOR

Fenerbahçe'de daha önce futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Aykut Kocaman, yeniden takımın başına geçmeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının göreve başlamasıyla birlikte transfer ve kadro planlamasının da hız kazanması bekleniyor.

GÖZLER MAZBATA TÖRENİNDE

Aziz Yıldırım'ın mazbatasını almasının ardından teknik heyet yapılanmasının da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Kocaman'ın ekibinde yer alacak isimler de merak konusu olmaya devam ediyor.

TARAFTARLAR HEYECANLA BEKLİYOR

Sarı-lacivertli taraftarlar, kulübün efsane isimlerinden biri olan Aykut Kocaman'ın dönüşünü heyecanla bekliyor. Yapılacak açıklamayla birlikte Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarının resmen başlaması bekleniyor.

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