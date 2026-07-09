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Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

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Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleştirildi ve ligde oynanacak derbi haftalarının tarihleri belli oldu. İşte derbi haftaları ve ilk 17 haftanın tüm programı...
Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 1 120

Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleştirildi ve ligde oynanacak derbi haftalarının tarihleri belli oldu. İşte derbi haftaları ve ilk 17 haftanın tüm programı...

Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 2 220

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

DERBİ HAFTALARI

4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

1. HAFTA FİKSTÜRÜ

Beşiktaş - Eyüpspor
Kasımpaşa - Trabzonspor
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
Galatasaray - Çorum FK
Gaziantep FK - Alanyaspor
RAMS Başakşehir - Kocaelispor
Samsunspor - Göztepe
Konyaspor - Çaykur Rizespor
Amedspor - Erzurumspor

Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 3 320
Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 4 420
Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 5 520
Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 6 620
Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 7 720
Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 8 820
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Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 10 1020
Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 11 1120
Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 12 1220
Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 13 1320
Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 14 1420
Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 15 1520
Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 16 1620
Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 17 1720
Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 18 1820
Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 19 1920
Yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu 20 2020

SÜPER LİG'İN İLK MAÇI GAZİANTEP FK-ALANYA

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçları 14-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Trendyol Süper Lig, 14 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak Gaziantep FK-Alanyaspor maçıyla başlayacak. Ligde sezonun devre arası 21 Aralık 2026'da başlayacak ve 15 Ocak 2027 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu ise 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak.

"İNŞALLAH FİKSTÜR POLEMİĞİ OLMAZ!"

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz: "Maç planlaması için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kulüplerle bir prova gerçekleştiriyorduk, daha önceden de bu provaları gerçekleştiriyorduk. Bu son yaptığımız toplantıda fikstüre önemli katkılar oldu. Önemli provaydı ama sadece 5-6 kulüp katıldı. 18 top torbaya atıldı ve herkesin rahatsız olacağı bir durum ortaya çıktı. Adaletli ve polemiğe izin vermeden iyi bir fikstür hazırladık. İnşallah bütün takımlara hayırlı olur ve polemikten uzak bir sezon gerçekleştiririz."

"FİKSTÜRÜ BİZ DEĞİL, ÇEKTİĞİNİZ NUMARALAR BELİRLİYOR"

Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın: "Geçtiğimiz hafta Salı günü fikstür ile ilgili detayları kulüplerle paylaştık. Perşembe günü kulüpleri davet ettik ve onlardan geri bildirimler aldık. Geri bildirimde bulunan kulüplere teşekkür ederiz. Her sene yeni bir algoritma yarattık. Burada sadece fikstür anahtarı belirledik. Bu da matematiksel bir dizilim. Asıl fikstürü oluşturan çekeceğiniz numaralar. Kamuoyundaki yanlış anlama, bizim girdiğimiz kısıtların fikstürü belli ettiğidir. Bu yanlış... Avrupa'daki algoritma ile bizimki aynı. Biz top çektiriyoruz, onlar da kulüplere numara atıyor."

"BUNLAR YİNE DİKKATE ALINDI"

Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın: "Avrupa'da oynayan kulüplerin, karşılaşmamaları gereken haftalar, yani yasaklı haftalar var. Bunlar yine dikkate alındı. 21 Eylül ve 7 Ekim arasında ligde milli ara verilecek. Bazı milli maçlar öncesindeki haftalarda derbiler yasaklı. Buna göre de derbi haftalarını belirledik. Sadece ev sahibi kimin olacağı belirlenecek, bu da çekilecek numaralara göre olacak."

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