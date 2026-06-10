CHP'li Özcan hakkında nitelikli cinsel saldırı soruşturmasında şok itiraf: Belediye çalışan her şeyi anlattı!

Tutuklu CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın şüpheli/müşteki olduğu şantaj dosyasında adı geçen eski Belediye personeli ile Tanju Özcan’ın şöförü Suat Çelikcan’ın 9 Haziran 2026 tarihinde yeni ifadeler verdikleri ortaya çıktı.

Tutuklu CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şüpheli/müşteki olduğu şantaj dosyasında adı geçen eski Belediye personeli Öznur Çağalı ile Tanju Özcan'ın şöförü Suat Çelikcan'ın 9 Haziran 2026 tarihinde yeni ifadeler verdikleri ortaya çıktı.

Müşteki Öznur Çağalı'nın yeni ifadesi sonrası tutuklu CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında TCK 102/2-102/3-b kapsamında kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldı.

ÖZCAN'A CİNSEL SALDIRI SORUŞTURMASI

Çağalı'nın yeni ifadesi sonrası tutuklu CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında TCK 102/2-102/3-b kapsamında kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldı.

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HTS kayıtları Tanju Özcan ve Öznur Çağalı'nın Narven Otel'deki 5 saatlik buluşmasını doğrularken Takvim.com.tr, ifadelere ulaştı.

CHP'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin tarafından işe aldırıldığını söyleyen Öznur Çağalı, Tanju Özcan'ın makam odasında kendisiyle yakınlaşmak istediğini zorla temas ettiğini öne sürdü.

Tanju ÖZCAN benden hoşlandığını ve benimle görüşmek istediğini söylüyordu. Bu görüşmeler çok sık oluyordu tam tarihlerini hatırlamıyorum. Benimle görüşmek istediğinde Tanju ÖZCAN'a cevap vermeden ya da kaçamak cevaplar vererek odadan ayrılıyordum. Görüşmelerimiz sırasında Tanju ÖZCAN ile baş başaydık. Beni yanına oturuyordu. Temas etmeye, elimi tutmaya çalışıyordu. Sadece elimi tutarak yanıma yaklaşmaya çalışıyordu. Elimi tuttuğunda elini iterek odayı terk ediyordum. Bu durumlardan kimseye bahsetmedim çünkü karşımda koskoca başkan vardı

"ZORLA CİNSEL BİRLİKTELİK" İDDİASI: "BİR DAKİKA SÜRDÜ"

Tanju Özcan'ın kendisini Narven isimli otele çağırdığını burada alkol kullandıktan sonra zorla cinsel birliktelik yaşadıklarını söyleyen Öznur Çağalı, "Cinsel birliktelik oldu. Kıyafetlerim üzerinde değildi. Tanju ÖZCAN kendisi benim kıyafetlerimi çıkartmıştı. Kendi cinsel organını benim cinsel organıma soktu. Bunu yaparken elleriyle tutarak yaptı. Prezervatif kullanmadı. Bir iki dakika sonra dışarıya boşaldı. Sonra Suat'ı aradı ve Suat beni götürdü" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber7

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