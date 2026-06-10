Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kadın gazetecinin diyaloğu gündem oldu!

Parti grubunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya gelen son torunu için "Allah analı-babalı büyütsün" diyen kadın muhabire "Sen evli misin?" sorusu gündem oldu. İşte detaylar...

Parti grubunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya gelen son torunu için "Allah analı-babalı büyütsün" diyen kadın muhabire "Sen evli misin?" diye sordu. "Hayır" cevabını alan Erdoğan, yaşını sorduğu muhabire "Kapıyı kapatma" tavsiyesinde bulundu.

TBMM'deki parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu esnada Erdoğan ile "Evli misin?" sorusunu yönelttiği kadın muhabir arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"SEN EVLİ MİSİN?

Kadın muhabir, dünyaya yeni gelen torunu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah analı-babalı büyütsün" temennisinde bulundu. Kadın muhabire "Sen evli misin?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Hayır" cevabını alınca "Kapıyı kapatma" tavsiyesinde bulundu.

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