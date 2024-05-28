Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı! O, 11 isimle yollarını ayrıyor!

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu ikinci olarak bitiren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcusuyla yollarını ayıracağını belirtti.

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı! O, 11 isimle yollarını ayrıyor!

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırması bekleniyor.
Süper Lig'de 99 puan toplamasına rağmen sezonu eli boş kapatan Fenerbahçe’de yaprak dökümü…

Sarı lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Joshua King ile yollar ayrıldı. Norveçli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti. Serdar Dursun’la da yollar ayrılacak. Leonardo Bonucci kariyerini noktaladı, Çağlar da Atletico Madrid’e dönüyor.

Fenerbahçe yaprak dökümü başladı! O, 11 isimle yollarını ayrıyor!

BU İSİMLERLE DEVAM EDİLMEYECEK

Sözleşmeleri devam etmesine rağmen Ryan Kent, Miha Zajc, Luan Peres ve Serdar Aziz ile de vedalaşılacak. Bunların yanı sıra sözleşmeleri biten Michy Batshuayi ile Mert Hakan Yandaş’ın durumu yapılacak görüşmeler sonrası netlik kazanacak.

Fenerbahçe yaprak dökümü başladı! O, 11 isimle yollarını ayrıyor!

YENİ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski’ye gelen tekliflerin değerlendirilmesi, Dzeko’nun da kariyerine Arap yarımadasında devam etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe yaprak dökümü başladı! O, 11 isimle yollarını ayrıyor!

İŞTE GERİ DÖNECEK İSİMLER

Kiralık sözleşmelerini tamamlayıp geri dönecek Joao Pedro, Miguel Crespo, Samet Akaydın, Omar Fayed, Emre Mor, Emir Ortakaya, Bartuğ Elmaz, Umut Nayir, Tiago Çukur ve Jin Ho Ho da takımda düşünülmüyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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