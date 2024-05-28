Okulda bahçesinde dehşet! Eli demire saplanan çocuğun yardımına itfaiye koştu!

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir okulun bahçesinde oynayan kız çocuğun eline demir korkuluk saplandı. Acıyla kıvranan çocuğa itfaiye müdahale etti.

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Okulda bahçesinde dehşet! Eli demire saplanan çocuğun yardımına itfaiye koştu!

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir okulun bahçesinde oynayan kız çocuğun eline demir korkuluk saplandı. Acıyla kıvranan çocuğa itfaiye müdahale etti.

Okul bahçesinde eline demir korkuluk saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi Kasımıye İlköğretim Okulu bahçesinde kız çocuğunun eli korkuluğa saplandı.

Okulda bahçesinde dehşet! Eli demire saplanan çocuğun yardımına itfaiye koştu!

DEMİR KESİLEREK ELİ KURTARILDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sağlık ekipleri eşliğinde spiral ile şiş parçasını keserek çocuğu kurtardılar.

Okulda bahçesinde dehşet! Eli demire saplanan çocuğun yardımına itfaiye koştu!

Yaralı çocuk daha sonra ambulans ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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