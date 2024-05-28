Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 162. Kuruluş Yıl dönümü'nde konuşma yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 162. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen programda konuşuyor.
Önceki hafta Danıştay Başkanlığımızın 156'ncı yıldönümünü idrak ettik. Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yılını geride bıraktık. Kara Kuvvetlerimizin 2 bin 233'üncü yaşını kutlayacağız. Bugün de Sayıştay'ın kuruluşunun heyecanını yaşıyoruz.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber