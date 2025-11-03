Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın unutulmaz efsanesiydi: Ters kelepçe takılarak gözaltına alındı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın unutulmaz efsanesi basketbolcu Vladimir Stimac, Sırbistan'da hükümet karşıtı protestoya katıldığı gerekçesiyle ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes, Türk Telekom ve Banvit formalarını giyen eski basketbolcu Vladimir Stimac, Sırbistan'da hükümet karşıtı protestoya katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilen Stimac'ın tutuklanması, ülkede büyük yankı uyandırdı.

Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binası önünde düzenlenen hükümet karşıtı eylemlere katılan Vladimir Stimac, protesto sonrası çıkan olaylarda polis tarafından gözaltına alındı. Sırp İçişleri Bakanlığı, Belgrad'daki eylemlerde kamu düzenini bozmak ve olay çıkarmak suçlamasıyla 37 kişinin tutuklandığını açıkladı.

TERS KELEPÇE TAKIP GÖZALTINA ALDILAR

Sırbistan basınında yer alan haberlere göre, gözaltı sırasında Stimac'ın yere yatırıldığı ve polisin diziyle başına bastırarak etkisiz hale getirdiği görüntüler büyük tepki çekti. Stimac'ın, Sırp Parlamentosu önünde "şiddeti teşvik ettiği" iddiasıyla Belgrad Yüksek Kamu Savcılığı'nın talimatıyla tutuklandığı belirtildi.

Haberin Devamı

AKTİVİSTLİK YAPIYORDU

37 yaşındaki Stimac, sporculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ülkesinde demokrasi ve ifade özgürlüğü yanlısı eylemlerde aktif rol alıyordu.

Hükümetin medya üzerindeki baskılarına ve artan siyasi gerginliğe tepki gösteren Stimac'ın tutuklanması, insan hakları savunucuları tarafından "ifade özgürlüğüne darbe" olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE'DE YILDIZI PARLAMIŞTI

Sırp basketbolcu Stimac, 2014–2020 yılları arasında Türkiye'de Beşiktaş, Anadolu Efes, Türk Telekom, Fenerbahçe ve Banvit formalarını giymişti.

100 yıl içinde o şehirler haritadan yok olacak: Türkiye'de iki il büyük risk altında!

PESİAD Tersane Komutanı Erdin Yetkin’i ziyaret etti

Pendikspor İstanbulspor deplasmanından 1 puan alarak döndü: 0-0