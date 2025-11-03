100 yıl içinde o şehirler haritadan yok olacak: Türkiye'de iki il büyük risk altında!

Yeni bir araştırma, iklim krizinin önümüzdeki yüzyılda büyük felaketlerin yaşanacağını ve dünya haritasını değiştireceğini ortaya koydu.

Deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle 37 şehir yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Listede İstanbul ve İzmir de yer alıyor.

DÜNYA HARİTASI DEĞİŞECEK

Küresel ısınma ve iklim krizinin etkileri, gelecek yüzyılda dünyayı adeta yeniden şekillendirebilir. Yeni bir araştırmaya göre, önümüzdeki 100 yıl içinde 37 şehir haritadan tamamen silinme riskiyle karşı karşıya.

O listeye Türkiye'den iki şehir de girdi: İstanbul ve İzmir!İ

100 YIL SONRA KAYBOLACAK

Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından hazırlanan raporda, deniz seviyesindeki yükselmenin ve artan su taşkınlarının, bazı şehirleri yaşanmaz hale getirebileceği vurgulandı. Rapor, "geleceğin kaybolan şehirleri" arasında dünyanın gözde turizm merkezlerinden Tokyo, New York, Dubai ve Venedik gibi metropolleri de sıraladı.

HARİTADAN SİLİNME RİSKİ TAŞIYAN ŞEHİRLER

1-Tokyo – Japonya

2-Mumbai – Hindistan

3-New York City – ABD

4-Osaka – Japonya

5-İstanbul – Türkiye

6-İzmir – Türkiye

7-Kolkata (Kalküta) – Hindistan

8-Bangkok – Tayland

9-Jakarta – Endonezya

10-Londra – İngiltere

11-Dakka (Dhaka) – Bangladeş

12-Ho Chi Minh Kenti – Vietnam

13-San Francisco – ABD

14-Miami – ABD

15-İskenderiye (Alexandria) – Mısır

16-Sydney – Avustralya

17-Boston – ABD

18-Lizbon – Portekiz

19-Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri

20-Vancouver – Kanada

21-Abu Dabi – Birleşik Arap Emirlikleri

22-Kopenhag – Danimarka

23-New Orleans – ABD

24-Dublin – İrlanda

25-Honolulu – ABD

26-Amsterdam – Hollanda

27-Cancun – Meksika

28-Venedik – İtalya

29-Charleston – ABD

30-Macau (Makao) – Çin

31-Male – Maldivler

32-Long Beach – ABD

33-Savannah – ABD

34-Nassau – Bahamalar

35-Punta Cana – Dominik Cumhuriyeti

36-Key West – ABD

37-Cockburn Town – Turks ve Caicos Adaları

Haberin Devamı

PESİAD Tersane Komutanı Erdin Yetkin’i ziyaret etti

Pendikspor İstanbulspor deplasmanından 1 puan alarak döndü: 0-0

Pendik Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı'na Özel Yüzme Şenliği...