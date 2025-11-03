100 yıl içinde o şehirler haritadan yok olacak: Türkiye'de iki il büyük risk altında!
Yeni bir araştırma, iklim krizinin önümüzdeki yüzyılda büyük felaketlerin yaşanacağını ve dünya haritasını değiştireceğini ortaya koydu.
100 yıl içinde o şehirler haritadan yok olacak: Türkiye'de iki il büyük risk altında!
Yeni bir araştırma, iklim krizinin önümüzdeki yüzyılda büyük felaketlerin yaşanacağını ve dünya haritasını değiştireceğini ortaya koydu.
Deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle 37 şehir yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Listede İstanbul ve İzmir de yer alıyor.
DÜNYA HARİTASI DEĞİŞECEK
Küresel ısınma ve iklim krizinin etkileri, gelecek yüzyılda dünyayı adeta yeniden şekillendirebilir. Yeni bir araştırmaya göre, önümüzdeki 100 yıl içinde 37 şehir haritadan tamamen silinme riskiyle karşı karşıya.
O listeye Türkiye'den iki şehir de girdi: İstanbul ve İzmir!İ
100 YIL SONRA KAYBOLACAK
Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından hazırlanan raporda, deniz seviyesindeki yükselmenin ve artan su taşkınlarının, bazı şehirleri yaşanmaz hale getirebileceği vurgulandı. Rapor, "geleceğin kaybolan şehirleri" arasında dünyanın gözde turizm merkezlerinden Tokyo, New York, Dubai ve Venedik gibi metropolleri de sıraladı.
HARİTADAN SİLİNME RİSKİ TAŞIYAN ŞEHİRLER
1-Tokyo – Japonya
2-Mumbai – Hindistan
3-New York City – ABD
4-Osaka – Japonya
5-İstanbul – Türkiye
6-İzmir – Türkiye
7-Kolkata (Kalküta) – Hindistan
8-Bangkok – Tayland
9-Jakarta – Endonezya
10-Londra – İngiltere
11-Dakka (Dhaka) – Bangladeş
12-Ho Chi Minh Kenti – Vietnam
13-San Francisco – ABD
14-Miami – ABD
15-İskenderiye (Alexandria) – Mısır
16-Sydney – Avustralya
17-Boston – ABD
18-Lizbon – Portekiz
19-Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri
20-Vancouver – Kanada
21-Abu Dabi – Birleşik Arap Emirlikleri
22-Kopenhag – Danimarka
23-New Orleans – ABD
24-Dublin – İrlanda
25-Honolulu – ABD
26-Amsterdam – Hollanda
27-Cancun – Meksika
28-Venedik – İtalya
29-Charleston – ABD
30-Macau (Makao) – Çin
31-Male – Maldivler
32-Long Beach – ABD
33-Savannah – ABD
34-Nassau – Bahamalar
35-Punta Cana – Dominik Cumhuriyeti
36-Key West – ABD
37-Cockburn Town – Turks ve Caicos Adaları
PESİAD Tersane Komutanı Erdin Yetkin’i ziyaret etti
Pendikspor İstanbulspor deplasmanından 1 puan alarak döndü: 0-0
Pendik Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı'na Özel Yüzme Şenliği...