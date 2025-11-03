  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Pendikspor İstanbulspor deplasmanından 1 puan alarak döndü: 0-0

Pendikspor İstanbulspor deplasmanından 1 puan alarak döndü: 0-0

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında temsilcimiz ATKO Grup Pendikspor, konuk olduğu ev sahibi İstanbulspor’la 0-0 berabere kaldı.

Pendikspor İstanbulspor deplasmanından 1 puan alarak döndü: 0-0
Yayınlanma:

Pendikspor İstanbulspor deplasmanından 1 puan alarak döndü: 0-0

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında temsilcimiz ATKO Grup Pendikspor, konuk olduğu ev sahibi İstanbulspor’la 0-0 berabere kaldı.

Pendikspor İstanbulspor deplasmanından 1 alarak döndü: 0-0

27. dakikasında Furkan Doğan’ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmanın büyük bir bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kalan Pendikspor, bu sonuçla 1 puana razı olarak sahadan ayrıldı.

Pendikspor İstanbulspor deplasmanından 1 alarak döndü: 0-0

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında Pendiksporlu futbolcu Furkan Doğan, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Böylece maçın büyük bir bölümünü 10 kişi tamamlamak zorunda kalan Pendikspor, savunmada büyük bir direnç göstererek, sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

Pendikspor İstanbulspor deplasmanından 1 alarak döndü: 0-0

Pendikspor’da Soldo 45+2. dakikada, Thuram ise 65. dakikada sarı kart gördü.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Taraftarlığı bir kenara bırakın, pisliğin temizlenmesine yardımcı olun!
Taraftarlığı bir kenara bırakın, pisliğin temizlenmesine yardımcı olun!
Milli sporcumuzdan çifte gurur: Merve iki kez üst üste dünya şampiyonu oldu!
Milli sporcumuzdan çifte gurur: Merve iki kez üst üste dünya şampiyonu oldu!
Son dakika... Dev derbileri yönetecek hakemler belli oldu!
Son dakika... Dev derbileri yönetecek hakemler belli oldu!
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi kriz: Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararı!
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi kriz: Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararı!
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-17 Takımından Rakiplerine Gözdağı
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-17 Takımından Rakiplerine Gözdağı
TFF bahis skandalına karışan hakemlerin isimlerini açıkladı! İşte o isimler
TFF bahis skandalına karışan hakemlerin isimlerini açıkladı! İşte o isimler
Pendikspor Serikspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini ilan etti
Pendikspor Serikspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini ilan etti