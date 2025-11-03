Pendikspor İstanbulspor deplasmanından 1 puan alarak döndü: 0-0

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında temsilcimiz ATKO Grup Pendikspor, konuk olduğu ev sahibi İstanbulspor’la 0-0 berabere kaldı.

27. dakikasında Furkan Doğan’ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmanın büyük bir bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kalan Pendikspor, bu sonuçla 1 puana razı olarak sahadan ayrıldı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında Pendiksporlu futbolcu Furkan Doğan, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Böylece maçın büyük bir bölümünü 10 kişi tamamlamak zorunda kalan Pendikspor, savunmada büyük bir direnç göstererek, sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

Pendikspor’da Soldo 45+2. dakikada, Thuram ise 65. dakikada sarı kart gördü.