PESİAD Tersane Komutanı Erdin Yetkin’i ziyaret etti

Cüneyt Battal başkanlığındaki PESİAD Yönetimi, Pendik Garnizon Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin’i ziyaret etti.

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Tersane Komutanlığı ve Pendik Garnizon Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin’i ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin PESİAD sosyal medya hesaplarından şu paylaşım yapıldı:

“PESİAD Yönetim Kurulu olarak, İstanbul Tersane Komutanlığı ve Garnizon Komutanımız Tümamiral Sayın Recep Erdinç YETKİN’i makamında ziyaret ettik.

Derneğimizin çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında kendilerini bilgilendirdikten sonra, komutanımızın himayelerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda yürütülen faaliyetleri yerinde inceledik.

‘Mavi Vatan’ın stratejik merkezlerinden biri olan, donanmamıza adeta bir kale oluşturan Türkiye’nin en büyük denizcilik tesisindeki çalışmaları incelemek bizim için büyük bir onur oldu.

Nazik ev sahipliği ve hediyeleri için Tümamiral Sayın Recep Erdinç YETKİN’e teşekkürlerimizi arz eder, bünyesinde görev yapan tüm askeri ve sivil personele çalışmalarında başarılar dileriz.”

Kaynak:Bölge Gündem Haber

