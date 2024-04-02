Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan sert açıklamalar…

Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından Fenerbahçe, olağanüstü genel kurul kararı almıştı. Bugün gerçekleşen genel kurul kararından birçok mesaj çıktı. Sporseverler ise, Süper Lig’ten çekilme olup olmayacağını merak ediyordu.

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Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan sert açıklamalar…

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu akşam saatlerinde başladı. Fenerbahçe stadından gerçekleşen genel kurula binlerce kongre üyesi katılım gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, merak spor kamuoyunun merak ettiği konulara değindi. Öncelikle liften çekilme kararını 3 ay ertelediklerini aktardı. İşte Koç’un açıklamları…

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LİGDEN ÇEKİLME SON ADIM

“Şampiyonluk şansımız devam ederken, yılmadan sonuna kadar mücadele edip, meydanı boş bırakmayalım, ligde kalan maçlara genç takım ile çıkalım. Ligden çekilmeyi sezon sonunda bir kez daha değerlendirelim. Ligden çekilme, bu sezonun tüm emeklerini çöpe atmak olur. En kararlı adımları atalım, ligden çekilelim. Buna mukabil yine bir görüş, en kararlı adımları atalım, ligden çekilme dahil olacaksa da en son adım olmalı.”

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FUTBOL FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALMAYACAĞIZ

“Bu görüş çok ağır bastı, ligden çekileceğimizi faaliyetleri donduralım. Benzer sorunları yaşamaya devam edeceğiz diyenler oldu. Lige genç takımla devam edelim, Süper Kupa ve Avrupa'ya A takımla çıkalım görüşü oldu. Şimdi bizim görüşümüz, bu konuyla ilgili, futbol faaliyetlerini askıya almayı şu anda hiç değerlendirmiyoruz.”

UEFA’DAN GÖRÜŞ ALDIK

“UEFA ile konuştuk. Gayriresmi görüş aldık. "Biz bu sene ligden çekildik. Ama seneye ikinci ligdeyiz, Avrupa'da oynayabilir miyiz?" Bu tamamen yerel federasyonun kararı dediler. Bu alternatifte Avrupa'nın ne olacağı belli değil. Yöneticilerimize 3 ay ile 1 yıl arası hak mahrumiyeti verilmesi söz konusu.

Biliyorsunuz, 7405 sayılı spor yasası gereğince, beş senede toplam iki yıl, bir seferde bir yıl hak mahrumiyeti alanların yöneticilik sıfatı düşmektedir.”

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