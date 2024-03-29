Ali Koç’tan sert çıkış: TFF ceza verirse, futbol sıkıntıya girer…

Fenerbahçe Spor Kulübü, Mart ayı Divan Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda söz alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ağzına geleni söyledi. Futbolculara ceza konusunda çok sert çıktı.

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FUTBOLCULARA CEZA İHTİMALİ

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar halen tazeliğini koruyor. Maçın bitmesiyle beraber Fenerbahçe ve taraftarın yaşadığı arbede hakkında tam bir karar verilmedi. Konuya değinen Ali Koç şunları söyledi;

“Futbolcularımıza ceza vereceklermiş. Onların menfaatleri açısından inşallah ceza vermezler. Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer. Şimdi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Çünkü üstlerinde baskı var. Zaten her şeyi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Bu maçta Fenerbahçe'ye nasıl ceza vereceğiz diye uğraştılar.

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Şimdi pabuç pahalı. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Linç mi edilmeleri gerekiyordu? O bayrak Mert Müldür'ün vücuduna girseydi de öyle mi ciddiyeti anlayacaktık. Otobüsümüz viyadükten uçsa mı ciddiye alacağız. Trabzonspor maçı bardağı taşıran son damla oldu.”

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ORGANİZE BİR KÖTÜLÜK VAR

"Süreçte bazı yanlış anlamalar var. Bu gidişat, gidişat değil. Kabul edilemez bir gidişat. Organize bir kötülük içindeyiz, uzun süredir. Adaletin, hakkın, hukukun tesis edilemediği bir ortamda rekabet etmeye çalışıyoruz. Ne hikmetse hiçbir kulübün başına tarihi boyunca gelmeyecek tek olay, bizde 15-20 senede defalarca başımıza geldi, içeride ve dışarıda.”

EMNİYET HALA GÖREVDE

“Trabzon emniyeti, maça polis tahsis etmiyorsa, polisleri içeride değil dışarda tutuyorsa Trabzonspor ne yapsın? Trabzon emniyetinin büyük zaafiyeti olmuştur. Emniyet müdürünün hala görevde olması bize bir mesajdır. Onu da söyleyeyim.”

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