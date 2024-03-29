Ali Koç’tan sert çıkış: TFF ceza verirse, futbol sıkıntıya girer…

Bu hafta seçim olmasından dolayı ligler hafta içine kaydırıldı. 2 Nisan Salı günü itibarıyla Trendyol Süper Lig, kaldığı yerden devam edecek. Diğer yandan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olayların tartışması bir türlü bitmiyor. Ali Koç’tan TFF’ye sert bir uyarı geldi…

YAYINLAMA
Google News
Ali Koç’tan sert çıkış: TFF ceza verirse, futbol sıkıntıya girer…

Fenerbahçe Spor Kulübü, Mart ayı Divan Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda söz alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ağzına geleni söyledi. Futbolculara ceza konusunda çok sert çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Koç açıkladı: “Süper Lig’den çekilmek için onay aldık”…Fenerbahçe Başkanı Koç açıkladı: “Süper Lig’den çekilmek için onay aldık”…

FUTBOLCULARA CEZA İHTİMALİ

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar halen tazeliğini koruyor. Maçın bitmesiyle beraber Fenerbahçe ve taraftarın yaşadığı arbede hakkında tam bir karar verilmedi. Konuya değinen Ali Koç şunları söyledi;

“Futbolcularımıza ceza vereceklermiş. Onların menfaatleri açısından inşallah ceza vermezler. Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer. Şimdi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Çünkü üstlerinde baskı var. Zaten her şeyi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Bu maçta Fenerbahçe'ye nasıl ceza vereceğiz diye uğraştılar.

Trendyol Süper Lig'de işte 32. haftanın programıTrendyol Süper Lig'de işte 32. haftanın programı

Şimdi pabuç pahalı. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Linç mi edilmeleri gerekiyordu? O bayrak Mert Müldür'ün vücuduna girseydi de öyle mi ciddiyeti anlayacaktık. Otobüsümüz viyadükten uçsa mı ciddiye alacağız. Trabzonspor maçı bardağı taşıran son damla oldu.”

alikoc-kaiw-cover.webp

ORGANİZE BİR KÖTÜLÜK VAR

"Süreçte bazı yanlış anlamalar var. Bu gidişat, gidişat değil. Kabul edilemez bir gidişat. Organize bir kötülük içindeyiz, uzun süredir. Adaletin, hakkın, hukukun tesis edilemediği bir ortamda rekabet etmeye çalışıyoruz. Ne hikmetse hiçbir kulübün başına tarihi boyunca gelmeyecek tek olay, bizde 15-20 senede defalarca başımıza geldi, içeride ve dışarıda.”

EMNİYET HALA GÖREVDE

“Trabzon emniyeti, maça polis tahsis etmiyorsa, polisleri içeride değil dışarda tutuyorsa Trabzonspor ne yapsın? Trabzon emniyetinin büyük zaafiyeti olmuştur. Emniyet müdürünün hala görevde olması bize bir mesajdır. Onu da söyleyeyim.”

Çok konuşuluyordu: Ali Koç ve Dursun Özbek’in ortak dostu gerçekleri açıkladı…Çok konuşuluyordu: Ali Koç ve Dursun Özbek’in ortak dostu gerçekleri açıkladı…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Başkanı Koç açıkladı: “Süper Lig’den çekilmek için onay aldık”…
Fenerbahçe Başkanı Koç açıkladı: “Süper Lig’den çekilmek için onay aldık”…
Trendyol Süper Lig'de işte 32. haftanın programı
Trendyol Süper Lig'de işte 32. haftanın programı
Çok konuşuluyordu: Ali Koç ve Dursun Özbek’in ortak dostu gerçekleri açıkladı…
Çok konuşuluyordu: Ali Koç ve Dursun Özbek’in ortak dostu gerçekleri açıkladı…
TFF önderliğinde yapılan iftar programına birçok kulüp katılmadı. TFF Başkanı’ndan ilk defa derbi yorumu geldi…
TFF önderliğinde yapılan iftar programına birçok kulüp katılmadı. TFF Başkanı’ndan ilk defa derbi yorumu geldi…
Son Haberler
Fatih Erbakan, İstanbul için şart koymuştu: YRP adayından açıklama geldi
Fatih Erbakan, İstanbul için şart koymuştu: YRP adayından açıklama geldi
Popüler spor otomobil Lamborghini, yeni logo dizaynına geçiş yaptı…
Popüler spor otomobil Lamborghini, yeni logo dizaynına geçiş yaptı…
Iphone kullanıcıları bu hatayı yapmayın! Tüm paranız boşa gidebilir
Iphone kullanıcıları bu hatayı yapmayın! Tüm paranız boşa gidebilir
Ali Koç’tan sert çıkış: TFF ceza verirse, futbol sıkıntıya girer…
Ali Koç’tan sert çıkış: TFF ceza verirse, futbol sıkıntıya girer…
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı ile ilgili çok sert açıklamalar! ''Trabzonspor yapılanların hesabını tek tek soracak''
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı ile ilgili çok sert açıklamalar! ''Trabzonspor yapılanların hesabını tek tek soracak''
Bakan Tunç’un açıklamalarına Fenerbahçe’den “üzüntülü” yanıt
Bakan Tunç’un açıklamalarına Fenerbahçe’den “üzüntülü” yanıt
Çok Okunanlar
29 Mart 2024 Cuma günü tüm burç yorumları nelerdir? O burç sahipleri aman dikkat!
29 Mart 2024 Cuma günü tüm burç yorumları nelerdir? O burç sahipleri aman dikkat!
Emekliye hükümetten fatura müjdesi! 1500 liranız cepte kalacak
Emekliye hükümetten fatura müjdesi! 1500 liranız cepte kalacak
Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan bomba açıklamalar! DEM Parti içindeki PKK destekçileri İmamoğlu'na oy verecek
Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan bomba açıklamalar! DEM Parti içindeki PKK destekçileri İmamoğlu'na oy verecek
Akaryakıtta 3 hane stresi! Erdoğan son noktayı koydu
Akaryakıtta 3 hane stresi! Erdoğan son noktayı koydu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan istifa ve olağanüstü genel kurul kararı…
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan istifa ve olağanüstü genel kurul kararı…
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan olaylı Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hakkında açıklama geldi
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan olaylı Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hakkında açıklama geldi
Yorumlananlar
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı