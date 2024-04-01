PFDK’nın yöneticilere ait ceza kararları belli oldu: İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe’ye verilen cezalar…

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, çok konuşulan ceza kararılarını belirledi. Yöneticiler hakkında cezalar tek tek detaylı şekilde açıklandı. 4 büyük kulüp yöneticileri için karar verildi. Konuya ilişkin detaylar haberimizde…

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PFDK’nın yöneticilere ait ceza kararları belli oldu: İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe’ye verilen cezalar…

Seçim ve milli takım öncesinde futbolda yaşananlar halen tazeliğini koruyor. Spor kamuoyu özellikle de Trabzonspor - Fenerbahçe maçının sonrasında PFDK kararlarını bekliyordu. Ancak bu kararlar gecikmeli olarak geldi.

Sabah saatlerinde ilk olarak PFDK tarafından tedbirsiz olarak sevk edilen futbolcular açıklandı. Disiplin sevklerinin ardından yöneticiler için cezalar onandı.

PFDK SEVKLERİ AÇIKLANDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.04.2024 tarih ve 68 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi HÜSEYİN YÜCEL hakkında, 21.03.2024 tarihinde resmi (X) hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, 13.03.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

3- GALATASARAY A.Ş. hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- TRABZONSPOR A.Ş. Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN ’ın, 20.03.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması, Karar verilmiştir.

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