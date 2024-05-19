Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Süper Lig'de güncel puan durumu

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile karşı karşıya kaldı. Derbiyi 70 dakika boyunca 10 kişi oynayan Fenerbahçe 1-0 kazandı. Çağlar, sarı-lacivertli takımın tek golünü kaydetti. Bu skor, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini son haftaya bıraktı.

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Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Süper Lig'de güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile mücadele etti.

Derbiyi 70 dakika boyunca 10 kişi oynayan Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Çağlar, sarı-lacivertli takımın tek golünü kaydetti.

Maçın ardından Galatasaray'ın 99 puanı kalırken, Fenerbahçe'nin 96 puanı vardı.

Bu nedenle Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı.

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Şampiyonluk Düğümü Son Hafta Çözülecek

Fenerbahçe, bu sonucun ardından puanını 96'ya çıkararak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürerek son haftaya şampiyonluk şansını taşıdı. Derbiden galibiyet almaları veya beraberlik almaları durumunda sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edecekti, ancak Galatasaray fırsatı kaçırarak 99 puanda kaldı.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda oynayacak. Ayrıca Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

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