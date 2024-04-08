X’in yapay zeka sohbet robotu İsrail - İran krizinde kendini daha çok öne çıkardı

Jeopolitik senaryo ve İsrail'in üst düzey yetkilileri öldüren İran'ın Suriye'deki büyükelçiliğine yönelik son saldırısı dikkat çekti. İsrail'in Gazze işgali sırasında daha da tırmanan iki ülke arasındaki gerilimler göz önüne alındığında bu oldukça endişe verici bir güncelleme oldu.

Yapay zeka Chatbot’larında veri için telif sorunu ortaya çıktı

X'in resmi AI sohbet robotu Grok tarafından sahte başlık ve daha da endişe verici bir şekilde oluşturuldu ve ardından. Özelliğin yeni bir sürüme güncellendiği gün X'in Trend haberlerini Keşfet trend haberlerinin ön sayfasına yükseltildi.

OTOMASYON OLAYI NEDEN İLK ETAPTA GERÇEKLEŞTİ?

Olayın köklerine kadar uzanarak, Grok tarafından üretilen yanıltıcı başlığın, insanlar tarafından ele alınan kritik içerik küratörlüğü çalışmalarının geçişinin bir ürünü olarak ortaya çıktığı ve artık tamamen zeki olmayan yapay zekaya teslim edildiği ortaya çıkıyor.

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X platformu daha önce Twitter'da trend olan haber konuları için yazılı bağlam sağlayan bir özellik vardı. Muhtemelen bu açıklamalar yazılmıştı. Twitter'ın algoritması, alakalı anahtar kelimeleri yakalamayı ve anahtar kelime önerilerine dayalı olarak trend konularla trendi paylaşmayı başardı.

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