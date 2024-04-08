X’in yapay zeka sohbet robotu İsrail - İran krizinde kendini daha çok öne çıkardı

Elon Musk'ın X platformu, İran'ın İsrail'e saldırdığıyla ilgili haberleri haber akışı Explore'ın ön sayfasına taşıdığında korkunç haberler sosyal medyada yayıldı. Perşembe günü, X'in ana haber akışındaki başlıklardan biri, “İran Tel Aviv'i Ağır Füzelerle Vuruyor” oldu…

YAYINLAMA
Google News
X’in yapay zeka sohbet robotu İsrail - İran krizinde kendini daha çok öne çıkardı

Jeopolitik senaryo ve İsrail'in üst düzey yetkilileri öldüren İran'ın Suriye'deki büyükelçiliğine yönelik son saldırısı dikkat çekti. İsrail'in Gazze işgali sırasında daha da tırmanan iki ülke arasındaki gerilimler göz önüne alındığında bu oldukça endişe verici bir güncelleme oldu.

Yapay zeka Chatbot’larında veri için telif sorunu ortaya çıktıYapay zeka Chatbot’larında veri için telif sorunu ortaya çıktı

X'in resmi AI sohbet robotu Grok tarafından sahte başlık ve daha da endişe verici bir şekilde oluşturuldu ve ardından. Özelliğin yeni bir sürüme güncellendiği gün X'in Trend haberlerini Keşfet trend haberlerinin ön sayfasına yükseltildi.

OTOMASYON OLAYI NEDEN İLK ETAPTA GERÇEKLEŞTİ?

Olayın köklerine kadar uzanarak, Grok tarafından üretilen yanıltıcı başlığın, insanlar tarafından ele alınan kritik içerik küratörlüğü çalışmalarının geçişinin bir ürünü olarak ortaya çıktığı ve artık tamamen zeki olmayan yapay zekaya teslim edildiği ortaya çıkıyor.

Amerika ve İngiltere, güvenliği sağlamak için yapay zeka ortaklığı kuruyorAmerika ve İngiltere, güvenliği sağlamak için yapay zeka ortaklığı kuruyor

X platformu daha önce Twitter'da trend olan haber konuları için yazılı bağlam sağlayan bir özellik vardı. Muhtemelen bu açıklamalar yazılmıştı. Twitter'ın algoritması, alakalı anahtar kelimeleri yakalamayı ve anahtar kelime önerilerine dayalı olarak trend konularla trendi paylaşmayı başardı.

Nexo öncülüğünde, kripto Topluluğu Bitcoin emojisi için imza topluyor…Nexo öncülüğünde, kripto Topluluğu Bitcoin emojisi için imza topluyor…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yapay zeka Chatbot’larında veri için telif sorunu ortaya çıktı
Yapay zeka Chatbot’larında veri için telif sorunu ortaya çıktı
Amerika ve İngiltere, güvenliği sağlamak için yapay zeka ortaklığı kuruyor
Amerika ve İngiltere, güvenliği sağlamak için yapay zeka ortaklığı kuruyor
Nexo öncülüğünde, kripto Topluluğu Bitcoin emojisi için imza topluyor…
Nexo öncülüğünde, kripto Topluluğu Bitcoin emojisi için imza topluyor…
Microsoft’tan yeni adım! Xbox için yapay zeka sohbet robotunu test ediyor…
Microsoft’tan yeni adım! Xbox için yapay zeka sohbet robotunu test ediyor…
Son Haberler
Başvuran yaşadı! 6500 TL hemen PTT’den alınıyor
Başvuran yaşadı! 6500 TL hemen PTT’den alınıyor
9 Nisan 2024 Salı günlük burç yorumları | Bugüne dikkat! İşte sizi bekleyenler, aşk, para, kariyer, sağlık...
9 Nisan 2024 Salı günlük burç yorumları | Bugüne dikkat! İşte sizi bekleyenler, aşk, para, kariyer, sağlık...
Fenerbahçe ceza alacak mı? TFF’nin tüzüğünde hangi maddeler var?
Fenerbahçe ceza alacak mı? TFF’nin tüzüğünde hangi maddeler var?
X’in yapay zeka sohbet robotu İsrail - İran krizinde kendini daha çok öne çıkardı
X’in yapay zeka sohbet robotu İsrail - İran krizinde kendini daha çok öne çıkardı
Bilim insanları, 8 Nisan’da güneş tutulması öncesi kritik uyarı yaptı…
Bilim insanları, 8 Nisan’da güneş tutulması öncesi kritik uyarı yaptı…
Yapay zeka veri gizliliği sorunu ile karşı karşıya geliyor…
Yapay zeka veri gizliliği sorunu ile karşı karşıya geliyor…
Çok Okunanlar
Pendik'te ikinci Ahmet Cin dönemi, Mazbatasını aldı görevine başladı: ''Şimdi yeni işler zamanı''
Pendik'te ikinci Ahmet Cin dönemi, Mazbatasını aldı görevine başladı: ''Şimdi yeni işler zamanı''
8 Nisan 2024 Pazartesi günlük burç yorumları |Başak ve Aslan burçları bugüne dikkat!
8 Nisan 2024 Pazartesi günlük burç yorumları |Başak ve Aslan burçları bugüne dikkat!
İYİ Parti'de hareketli saatler! Meral Akşener, kongrede aday değilim açıklamasından sonra iki önemli isim adaylığını açıkladı
İYİ Parti'de hareketli saatler! Meral Akşener, kongrede aday değilim açıklamasından sonra iki önemli isim adaylığını açıkladı
Ümit Özlale, '' Partide ilk gündeki heyecanın kalmadığını gördüm'' diyerek İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu
Ümit Özlale, '' Partide ilk gündeki heyecanın kalmadığını gördüm'' diyerek İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu
Apple Vision Pro, kullanıcı deneyimiyle öne çıkıyor…
Apple Vision Pro, kullanıcı deneyimiyle öne çıkıyor…
Popüler spor otomobil Lamborghini, yeni logo dizaynına geçiş yaptı…
Popüler spor otomobil Lamborghini, yeni logo dizaynına geçiş yaptı…
Yorumlananlar
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
AK Parti 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 'Ne beklentiniz var?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak
AK Parti 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 'Ne beklentiniz var?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak
Batıya seslenmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 BM’deki konuşması yeniden gündeme geldi…
Batıya seslenmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 BM’deki konuşması yeniden gündeme geldi…