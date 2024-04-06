Tek seferde 20 bin TL verilecek! Herkes başvuru yapabilir

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Tek seferde 20 bin TL verilecek! Herkes başvuru yapabilir

Aralık ayı enflasyonları, Aralık ayında asgari ücrete yapılan zamanın ardından 3 Ocak'ta emekli ve memurlar için taban zam oranını belirleyecek. Enflasyon rakamı açıklandıktan sonra emekli ve memur maaşları belirlendi. Ancak zamlı maaşlar ödenmeden tüm mal ve hizmetlere yapılan yeni yıl zamları, vatandaşın belini bükerken, fiyatlar enflasyona oranla giderek artıyor. Acil ihtiyaçları için nakit parası olmayan kişiler vatandaş kredi kartlarına veya kredilere yönelmeye başlarken, bankalar da müşterilerine özel avantajlı tarifelerini sürdürüyor. Bankalar tarafından açıklanan her kampanya büyük ilgi görüyor, özellikle de faiz oranlarının yüksek olduğu günlerde. Bankaların sunduğu kampanyalar arasında kredi avantajları ve özellikle faizsiz krediler oldukça dikkat çekiyor.

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Faizsiz kredi kampanyaları, özellikle bayram öncesi faizsiz kredi kampanyaları, bankalar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Faizsiz kredi kampanyalarına ilişkin açıklamalar, çalışanların ve emeklilerin bayramdan önce ilaç gibi geleceğe benziyor. Faizsiz krediler sunan bankalar şunlardır:

Faizsiz İhtiyaç Kredisi

Faizsiz kredi destekleri bazen bankalar tarafından açıklanabilir. Faizsiz krediler faizsiz nakit avans olarak sunulurken, bu kapsamda destek 10.000 ile 20.000 TL arasında değişebilir. Yeni kanunlar, avansların geri ödemesini en fazla üç vadede tamamlamayı zorunlu kılıyor, ancak bankalar genellikle yeni müşterilere bu ödemeleri verebiliyor.

Kampanya Albaraka Türk tarafından başlatıldı ve faizsiz 15.000 TL nakit avans sunuyor. DenizBank'ın 0 faizli 10.000 TL nakit avans kampanyası üç aylık vade ile devam ediyor. ONdijital'ın 10.000 TL ve Türkiye İş Bankasının 15.000 TL limitli faizsiz nakit avans kampanyası da duyuruldu. Garanti Bankası, faizsiz nakit avans kampanyasının en yüksek ödeme tutarını 25.000 TL olarak güncelledi. Qnb Finansbank, yeni müşterilerine 0 faizli 20.000 TL nakit avans veriyor ve Enpara, yeni başlattığı kampanya kapsamında müşterilerine 10.000 TL 3 ay vadeyle veriyor.

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