Wall Street Bankası, madencilerden doğrudan BTC satın almayı hedefliyor

Finans dünyası Bitcoin etrafında hızlı dönüyor. Bloktaki büyük adam Wall Street, şimdi bir Bitcoin madencilerini izliyor. Çünkü eylemin bir parçasını istiyorlar ve doğrudan kaynaktan satın almayı istiyorlar.

YAYINLAMA
Google News
Wall Street Bankası, madencilerden doğrudan BTC satın almayı hedefliyor

Bitcoin ETF'leri sahneyi çıktıktan sonra ilgi daha da arttı. Bankalar, yaklaşmakta olan bir arz sıkıntısının arasında kasalarını dijital altınla doldurmak için çabalıyorlar. ABD Spot Bitcoin ETF'leri, mağazayı açtıklarından bu yana dudak uçuklatan 12 milyar dolarlık bir rezerv oluşturdu.

Tek seferde 20 bin TL verilecek! Herkes başvuru yapabilirTek seferde 20 bin TL verilecek! Herkes başvuru yapabilir

Wall Street, madencilerin kapılarını çalmak için hevesli duruyor. BTC alımı için doğrudan madencilerden destek almak istiyor.

DİJİTAL ÇAĞDA ALTIN MADENCİLİĞİ

Bitcoin madencileri farklılık göstererek yüzlerce BTC üretiyor. Hut 8’de bunlardan biri. Wall Street bankasının alım yapması halinde, günde yaklaşık üretim 900'den 450 Bitcoin'e düşebilir. Arz durumunu sıkmaya eşdeğerdir.

bitcoins.jpg

Hut 8'in CEO'su Asher Genoot'a göre, Halving tedarik sorunları için saatli bir bomba gibi. Talep zaten arzı aşarken, bu etkinlik Bitcoin'in fiyat artışının alevlerini daha da körükleyebilir. Bu, daha azının klasik bir hikayesi, nerede ne kadar az Bitcoin varsa, herkes o kadar çok bir parça istiyor ve fiyatları potansiyel olarak baş döndürücü yüksekliklere çıkıyor.

Tarım Kredi Market'ten Ramazan Bayramına çok özel dev indirim! 30 Mart 14 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladıTarım Kredi Market'ten Ramazan Bayramına çok özel dev indirim! 30 Mart 14 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladı

MicroStrategy gibi isimler Bitcoin rezervlerini açıkça artırıyor. CEO Michael Saylor, savaş sandıklarına 9.245 BTC ekleyerek suçlamaya liderlik ediyor. MicroStrategy şu anda tüm Bitcoin'in yaklaşık %1'ini elinde tutuyor.

Wall Street ağırlıklarının dijital varlık alemine doğru artan kaymasının altını çizen cesur bir hareket yapmayı düşünüyor. Yatırım stratejisinde birçok kişinin finansın geleceği olarak gördüğü şeye doğru önemli bir dönüşme işaret ediyor.

Bankada parası olan dikkat! 100 bin TL’ye faiz oranları şenlendiBankada parası olan dikkat! 100 bin TL’ye faiz oranları şenlendi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fed faizleri ne zaman indirecek? Fed swaps, tahminlerini Eylül’e kadar erteledi
Fed faizleri ne zaman indirecek? Fed swaps, tahminlerini Eylül’e kadar erteledi
Tek seferde 20 bin TL verilecek! Herkes başvuru yapabilir
Tek seferde 20 bin TL verilecek! Herkes başvuru yapabilir
Tarım Kredi Market'ten Ramazan Bayramına çok özel dev indirim! 30 Mart 14 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Market'ten Ramazan Bayramına çok özel dev indirim! 30 Mart 14 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladı
Bankada parası olan dikkat! 100 bin TL’ye faiz oranları şenlendi
Bankada parası olan dikkat! 100 bin TL’ye faiz oranları şenlendi
Son Haberler
Batıya seslenmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 BM’deki konuşması yeniden gündeme geldi…
Batıya seslenmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 BM’deki konuşması yeniden gündeme geldi…
Wall Street Bankası, madencilerden doğrudan BTC satın almayı hedefliyor
Wall Street Bankası, madencilerden doğrudan BTC satın almayı hedefliyor
Microsoft’tan Çin destekli yapay zeka içeriklerine uyarı geldi: Seçimlerde etkin olabilir
Microsoft’tan Çin destekli yapay zeka içeriklerine uyarı geldi: Seçimlerde etkin olabilir
BİM'den Ramazan Bayramına çok özel kampanya! düzenleyerek indirimli ürün kataloğunu yayınladı! Bayram şekeri, Çikolata, kahve, kolonya...
BİM'den Ramazan Bayramına çok özel kampanya! düzenleyerek indirimli ürün kataloğunu yayınladı! Bayram şekeri, Çikolata, kahve, kolonya...
BİM'den Ramazan Bayramına çok özel kampanya! düzenleyerek indirimli ürün kataloğunu yayınladı! Bayram şekeri, Çikolata, kahve, kolonya...
BİM'den Ramazan Bayramına çok özel kampanya! düzenleyerek indirimli ürün kataloğunu yayınladı! Bayram şekeri, Çikolata, kahve, kolonya...
Bakan Mehmet Şimşek yol haritasını belirledi. Ajandasında 4 kritik madde var
Bakan Mehmet Şimşek yol haritasını belirledi. Ajandasında 4 kritik madde var
Çok Okunanlar
Seçimlerde oy için seccade, zikirmatik dağıtmışlardı, CHP'liler ezan sesini duyunca rahatsız oldu, '' Ora cami ora cami
Seçimlerde oy için seccade, zikirmatik dağıtmışlardı, CHP'liler ezan sesini duyunca rahatsız oldu, '' Ora cami ora cami
BİM'den Ramazan Bayramına çok özel kampanya! düzenleyerek indirimli ürün kataloğunu yayınladı! Bayram şekeri, Çikolata, kahve, kolonya...
BİM'den Ramazan Bayramına çok özel kampanya! düzenleyerek indirimli ürün kataloğunu yayınladı! Bayram şekeri, Çikolata, kahve, kolonya...
Tarım Kredi Market'ten Ramazan Bayramına çok özel dev indirim! 30 Mart 14 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Market'ten Ramazan Bayramına çok özel dev indirim! 30 Mart 14 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladı
6 Nisan 2024 Cumartesi günlük burç yorumları | Sizi bugün neler bekliyor, aşk, sağlık, kariyer...
6 Nisan 2024 Cumartesi günlük burç yorumları | Sizi bugün neler bekliyor, aşk, sağlık, kariyer...
Amerika’da Mart ayına ilişkin işsizlik verileri açıklandı: Piyasalar yakından takip etti…
Amerika’da Mart ayına ilişkin işsizlik verileri açıklandı: Piyasalar yakından takip etti…
SGK onay verdi! O kişilere para desteği resmileşti
SGK onay verdi! O kişilere para desteği resmileşti
Yorumlananlar
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!