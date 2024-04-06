Wall Street Bankası, madencilerden doğrudan BTC satın almayı hedefliyor

Bitcoin ETF'leri sahneyi çıktıktan sonra ilgi daha da arttı. Bankalar, yaklaşmakta olan bir arz sıkıntısının arasında kasalarını dijital altınla doldurmak için çabalıyorlar. ABD Spot Bitcoin ETF'leri, mağazayı açtıklarından bu yana dudak uçuklatan 12 milyar dolarlık bir rezerv oluşturdu.

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Wall Street, madencilerin kapılarını çalmak için hevesli duruyor. BTC alımı için doğrudan madencilerden destek almak istiyor.

DİJİTAL ÇAĞDA ALTIN MADENCİLİĞİ

Bitcoin madencileri farklılık göstererek yüzlerce BTC üretiyor. Hut 8’de bunlardan biri. Wall Street bankasının alım yapması halinde, günde yaklaşık üretim 900'den 450 Bitcoin'e düşebilir. Arz durumunu sıkmaya eşdeğerdir.

Hut 8'in CEO'su Asher Genoot'a göre, Halving tedarik sorunları için saatli bir bomba gibi. Talep zaten arzı aşarken, bu etkinlik Bitcoin'in fiyat artışının alevlerini daha da körükleyebilir. Bu, daha azının klasik bir hikayesi, nerede ne kadar az Bitcoin varsa, herkes o kadar çok bir parça istiyor ve fiyatları potansiyel olarak baş döndürücü yüksekliklere çıkıyor.

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MicroStrategy gibi isimler Bitcoin rezervlerini açıkça artırıyor. CEO Michael Saylor, savaş sandıklarına 9.245 BTC ekleyerek suçlamaya liderlik ediyor. MicroStrategy şu anda tüm Bitcoin'in yaklaşık %1'ini elinde tutuyor.

Wall Street ağırlıklarının dijital varlık alemine doğru artan kaymasının altını çizen cesur bir hareket yapmayı düşünüyor. Yatırım stratejisinde birçok kişinin finansın geleceği olarak gördüğü şeye doğru önemli bir dönüşme işaret ediyor.

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