Bankada parası olan dikkat! 100 bin TL’ye faiz oranları şenlendi

Bankada parası olan bireyler için önemli gelişmeler var. Haziran ayından bu yana politika faizleri her ay artmaya devam ediyor. Bununla birlikte, Mart ayında yapılan 500 baz puan artışın faizlere yansıması oldukça yüksek. Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşları zorlayan bu artışlar nedeniyle geri ödemeler arttı. Bununla birlikte, bankalarda mevduatı olan kişiler için durum daha iyi olmaya başladı. Yaz boyunca yüzde 20 seviyesinde olan mevduat hesap faizleri Nisan ayında yüzde 58 seviyesine yükseldi.

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Mevduat faiz oranları yıllık olarak %64,30'a yükselirken, mevduat yatırımı yapan vatandaşlar için önemli bir zirve oluşturdu. Dolarizasyonu azaltmak ve enflasyon baskılarını hafifletmek için uygulanan sıkı para politikalarının bir parçası olarak, TL'nin güçlendirilmesine yönelik gelişmeler açıklanmaya devam ediyor.

Faiz oranlarının yükselmesi tasarruf sahiplerini cezbederken, 100.000, 250.000 ve 500.000 TL yatırımı olan ve bunu mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen kişiler, 32 günlük getirisinin ne olduğunu merak ediyor. Bankada yatırım yapan bir kişi, son açıklanan ve %50 olan politika faiz oranının oldukça üzerinde seyreden mevduat faiz oranları ile fazla getiri elde edebilir.

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100 bin TL paranız varsa, yaklaşık otuz iki günde ortalama 5 bin 340 TL getiri elde edebilirsiniz.

250 bin TL paranız varsa, aynı süre için yaklaşık 13 bin 352 TL kazanabilirsiniz.

500 bin TL paranız varsa, yirmi iki gün içinde yirmi altı bin 703 TL kazanabilirsiniz.

Bu alandaki en yüksek getiri sunan bankaya yatırım yapmak isteyen birey, faiz oranlarını günlük olarak gözden geçirmelidir. Bankalar, yeni müşterilerine özel olarak başlattıkları mevduat hesabı kampanyalarında yüksek oranlar sunarak yeni müşteriler çekmeyi amaçlamaktadır.