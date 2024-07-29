Fed faiz kararı ne zaman? Powell, hangi gün açıklama yapacak?

ABD Fed Toplantısı merakla bekleniyor. Merkez bankasının Temmuz ayında faiz oranlarını koruması bekleniyor. Jerome Powell'ın konuşması ve potansiyel bir Eylül faiz indirimi üzerine beklentiler artıyor.

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Fed faiz kararı ne zaman? Powell, hangi gün açıklama yapacak?

ABD Fed Toplantısı: Merkez bankası Temmuz FOMC toplantısı için hazırlanırken, politika oranının değişmeden kalacağı beklentileri yüksek ancak basit. Ancak, piyasa katılımcıları Eylül ayında potansiyel faiz indirimleri hakkındaki spekülasyonlarla çalkalıyor.

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ABD FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Federal Rezerv'in önümüzdeki toplantısında mevcut faiz oranını koruması bekleniyor. CME FedWatch Tool'a göre, merkez bankasının bu hafta yapılacak toplantıda politika oranlarını el değmeden tutma olasılığı %95,9’dur.

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Bu arada, faizleri sabit tutma kararı, değişen ekonomik sinyaller arasında ABD Fed'in temkinli yaklaşımını yansıtıyor. Ancak, piyasa katılımcıları sadece günümüze odaklanmıyor. CME FedWatch Aracı, Eylül ayına bakıyorlar, %87,7'si 25 baz puanlık bir kesinti bekliyor.

Fed, faiz hakkında açıklamayı 31 Temmuz Çarşamba günü yapacak. TSİ 21’de faiz kararı ve ardından Powell’ın açıklamaları gelecek.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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