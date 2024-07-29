9 sözleşmeli pilot alınacak: Şart neler, başvurular başladı mı, KPSS şartı aranıyor mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan işe alım müjdesi geldi. Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada sözleşmeli pilot alımı duyurusu paylaşıldı. İşte tüm detaylar…

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9 sözleşmeli pilot alınacak: Şart neler, başvurular başladı mı, KPSS şartı aranıyor mu?

Orman Genel Müdürlüğü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrası kapsamında merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinde "...bu Esaslara ekli 1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz." hükmünün yer alması ve "Pilot" pozisyonu mezkur esasların ekinde bulunan "1 Sayılı Cetvel Sınav Şartı Aranmaksızın Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları" cetvelde yer alması nedeniyle 9 (dokuz) adet Sözleşmeli Pilot alınacaktır.

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KPPS ŞARTI ARANIYOR MU?

Sözleşmeli pilot alımından KPSS şartı aranmıyor. En çok merak edilen konuya bakanlık açıklık getirdi. KPSS puan şartı aranmaksızın pilot alımını duyurdu.

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GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
  • Başvuru sahipleri başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
  • 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
  • Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,
  • Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak.

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BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvuru sahipleri, ilanımız ekinde yer alan Başvuru Formunu (EK-1) eksiksiz bir şekilde dolduracak olup aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 29.07.2024 – 09.08.2024 tarihleri arasında Beştepe Mah. Söğütözü Cad.No:8/1 06560 YENİMAHALLE/ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığına mesai saatleri içinde şahsen veya posta yolu ile başvurularını yapabileceklerdir. Bu tarihten önceki veya sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

  • İstenilen Belgeler

1. Başvuru Formu

2. SHGM Pilot Lisans belgesi fotokopisi,

3. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,

4. Adli sicil beyanı (son üç aya ait),

5. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika fotokopileri,

6. Geçerli yabancı dil yeterlilik belgeleri,

7. SHGM Sağlık sertifikası fotokopisi,

8. Uçuş kayıt çizelgesi ve/veya uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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