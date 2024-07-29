Donald Trump, başkan olursa Bitcoin rezervini kullanabilir

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bitcoin'i elinde tutması, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler'in kovması ve stablecoin'leri desteklemesi yer aldı.

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Trump, Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti'nin şu anda 210.000 Bitcoin'e sahip olduğunu ve seçilirse onları süresiz olarak tutacağı konusunda ısrar etti.

Bu, muhtemelen yerine getirebileceği bir söz değil. Çünkü bu madeni paraların çoğunun muhtemelen onlara karşı başka iddiaları var. Örneğin, bunların 90.000'den fazlası, Heather Morgan ve Ilya Lichtenstein'ın Bitfinex hack'inin gelirlerini akladığı için tutuklanmasıyla hükümet tarafından ele geçirilen Bitcoin’lerdir.

Bitfinex bu kripto paraları alırsa, bunları önce Hackleme anından itibaren Kurtarma Hakları Tokeni (RRT) sahiplerini ödemek için kullanmayı planladığını ve geri kalanın %80'ini, lisanssız bir para vericisi olan Crypto Capital Corp ile bir milyar dolara güvendikten sonra Bitfinex'in bilançosundaki iflası doldurmak için oluşturulan Unus Sed Leo jetonunun sahiplerine dağıtmayı planladığını belirtti.

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TRUMP GENSLER'I KOVACAK

Trump, SEC başkanı olarak Gensler'in yerini alacağını doğruladığında kalabalıktan yüksek sesle tezahürat aldı.

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Bu pozisyon başkan tarafından atandığı ve yeni bir yönetim iktidara geldiğinde sıklıkla değiştirildiği için bu şaşırtıcı değil. Gerçekten de, Trump'ın ilk döneminin başında, Barack Obama adayı Mary Jo White'ın yerini Jay Clayton ile değiştirdi.

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