Fatma Betül Sayan Kaya'dan dikkat çeken ifade,"Ev hanımıyım" dedi, aylık gelirini bakın ne kadar açıkladı!

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlikte verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Kimlik tespiti sırasında kendisini ev hanımı olarak tanıtan Kaya, aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen Kaya, " Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. SPK Kanunu'na muhalefet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamalarıyla cezaevine gönderilen Kaya'nın, kimlik tespitinde verdiği gelir bilgisi dikkat çekti.

EV HANIMI OLDUĞUNU SÖYLEDİ, GELİRİNİ 500 BİN TL OLARAK AÇIKLADI

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre; hakimlikteki kimlik tespiti sırasında evli ve 2 çocuk annesi olduğunu belirten Fatma Betül Sayan Kaya, mesleğini ev hanımı olarak bildirdi. Kaya, aylık gelirinin ise 500 bin TL olduğunu ifade etti. Eski bakan, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek borsa işlemleri ve Tera Grubu yöneticileriyle ilişkilerine yönelik iddialara yanıt verdi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM, SUÇSUZUM"

Kaya, Tera yönetimiyle yoğun görüşmeler yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen ile yalnızca bir kez karşılaştığını belirten Kaya, Erdin Özel'in ise bazı siyasetçiler tarafından kendisine yardımcı olarak önerildiğini ancak hiçbir zaman bu görevde bulunmadığını söyledi.Erdin Özel ile yaptığı görüşmelerin siyasi amaçlı olduğunu ileri süren Kaya, "Hiçbir şekilde ne Tera ile ilgili ne de borsadaki yaptığım işlemlerle kendisiyle görüşmem olmamıştır. Yani ben örgüte üye olma suçlamasını kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

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"SİYASİ KİMLİĞİM SEBEBİYLE BORSADAN UZAK DURUYORDUM"

Erdin Özel ile tanışma görüşmesinde kendisinin Tera Holding yöneticisi olduğunu öğrendiğini anlatan Kaya, daha önce borsa hesabı bulunmadığını söyledi. Üniversite yıllarında ekonomi eğitimi aldığını ve borsaya ilişkin bilgi sahibi olduğunu belirten eski bakan, siyasi kimliği nedeniyle uzun süre yatırım yapmaktan kaçındığını ifade etti.Eşiyle birlikte birikimlerini değerlendirmek istediklerini söyleyen Kaya, çevresindeki siyasetçilerin de borsayı bir yatırım aracı olarak değerlendirdiğini belirtti. Tera yöneticileriyle yoğun iletişim halinde olduğu iddialarını reddeden Kaya, Emre Tezmen ve Erdin Özel ile telefon görüşmelerine ilişkin HTS kayıtlarının dosyaya eklenmesini talep etti.

"HİSSELERİMİN YARISINDAN FAZLASINI AĞUSTOSTA SATTIM"

Savcılığın sevk yazısında yer alan hisse satış tarihlerine de itiraz eden Kaya, tüm hisselerini 16 Eylül 2026'da elden çıkardığı iddiasının doğru olmadığını savundu. Hisselerinin yarısından fazlasını ağustos ayında sattığını belirten Kaya, tasfiye kararının ardından eşiyle birlikte para iadesi için başvuruda bulunduklarını anlattı.Kaya, "Bununla birlikte 17 Eylül'de tasfiye kararı çıktıktan sonra ben ve eşim haksız kazanç olarak nitelendirilen meblağı iade etmek için başvuru yaptık. TMSF tarafından bize 5 Ekim gününe randevu verildi. Randevu verilen gün ve saatte TMSF tarafından tarafımıza belirtilen meblağı iade ettik" ifadelerini kullandı.

1 MİLYAR 860 MİLYON TL'Yİ İADE ETMİŞLERDİ

Soruşturma kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, gönüllü ödeme yapmak için başvuruda bulunmuştu. Savcılığın izin vermesinin ardından çift, toplam 1 milyar 860 milyon TL'yi TMSF hesabına yatırmıştı.5 Kasım 2026'da ikinci kez ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kaya çifti hakkında farklı kararlar verilmişti. Fatma Betül Sayan Kaya tutuklanırken eşi İlyas Kaya, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı.

TUTUKLAMA KARARINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Hakimliğin tutuklama kararında, Kaya'nın tasfiye kararından bir gün önce işlem gerçekleştirmesi, Tera Grubu yöneticileriyle iletişimi ve ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yüksek miktarda yatırımda bulunması üzerinde duruldu.Kararda, bu hususlardan hareketle Kaya'nın hisse fiyatlarındaki hareket aralığını ve tasfiye kararını önceden bildiği yönünde değerlendirme yapılarak somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi.

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