Petrolün düşüşü altını yerinden zıplattı! Piyasa hareketli: Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

Petrolün düşüşü altını yerinden zıplattı! Piyasa hareketli: Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

1 7 Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın yüzde 1,60 artışla 4 bin 130 dolara, gram altın ise yüzde 1,61 yükselişle 6 bin 662 liraya çıktı. Piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin sinyallere odaklandı. 2 7 Altın fiyatları, petrol piyasasında yaşanan düşüşün enflasyon baskılarını hafifleteceği beklentisiyle yeni haftaya yükselişle başladı. Yatırımcılar, enerji fiyatlarındaki gelişmelerin yanı sıra ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin olası sinyalleri yakından takip ediyor. 3 7 ONS VE GRAM ALTINDA SON RAKAMLAR Ons altın, pazartesi günü TSİ 07.30 itibarıyla yüzde 1,60 değer kazanarak 4 bin 130 dolara yükseldi. Uluslararası piyasalarda ons altındaki yükseliş yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın aynı saatlerde yüzde 1,61 artışla 6 bin 662 lira seviyesinden işlem gördü. 4 7 PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEDİ ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini düşük gördüğünü açıklaması, petrol fiyatlarının gerilemesine yol açtı. Olası arz kesintilerine ilişkin endişelerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskılarını hafifletebileceği değerlendiriliyor. Bu durum, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini zayıflatarak faiz getirisi olmayan altını destekliyor. 5 7 ABD İSTİHDAM VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ ETKİLEDİ ABD'de ekim ayında istihdam artışının hızlanması ve işsizlik oranının yüzde 4,1'e gerilemesi, iş gücü piyasasının güçlü kaldığını gösterdi. Verilerin ardından Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığı yüzde 71'den yüzde 79'a yükseldi. 6 7 PİYASALARIN GÖZÜ ABD ENFLASYON VERİLERİNDE Altın yatırımcıları, Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri şekillendirecek ABD enflasyon verilerine odaklandı. Salı günü açıklanacak TÜFE ve cuma günü açıklanacak ÜFE verilerinin, altın fiyatlarının yönü ve Fed'in aralık ayındaki faiz kararı üzerinde etkili olması bekleniyor. 7 7 GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA DA YÜKSELİŞ Altın fiyatlarındaki yükseliş diğer değerli metallere de yansıdı. Gümüşün ons fiyatı sabah saatlerinde yüzde 2,41 artışla 53,23 dolara yükselirken platin yüzde 1,56 değer kazanarak bin 558 dolar seviyesine çıktı. Paladyumun ons fiyatı da yüzde 2,19 yükselişle bin 52 dolar seviyesinde işlem gördü.



