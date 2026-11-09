Sarıgül'ün taciz listesi kabarıyor: Korumasından mide bulandırdıran yeni bir ifade, ''Onunla ilişki yaşa sizi izlemek istiyorum''

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturmada ikinci kez ifade veren eski koruması Beşir Ömer Demir, "Sarıgül birkaç kez 'E. ile ilişki yaşa, sizi izlemek istiyorum' dedi" şeklindeki iddiasıyla olayı başka bir boyuta taşıdı.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün eski koruması Beşir Ömer Demir, savcılıkta ikinci kez ifade verdi. İfadesinde ilk beyanlarını detaylandıran Demir, Sarıgül’ün kendisine yönelik cinsel saldırı niteliğinde eylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

"SİYASİ GÜCÜNDEN KORKTUĞUM İÇİN..."

Rojda Altıntaş'ın haberine göre; verdiği beyanlarda uzun süre sessiz kalmasının gerekçesini açıklayan Beşir Ömer Demir, "Uzun süre sessiz kaldım çünkü siyasi gücünden korktum. Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra Sarıgül bana başka bir telefon numarasından ulaştı. 'Geçmiş olsun' deyip telefonu kapattı. Sarıgül’ün avukatı da iletişim kurmaya çalıştı ama bu girişime yanıt vermedim" ifadelerini kullandı.

İşte korumanın ifadelerinin detayları; "Uzun süre sessiz kaldım çünkü siyasi gücünden korktum.Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra Sarıgül bana başka bir telefon numarasından ulaştı. ‘Geçmiş olsun’ deyip telefonu kapattı.Sarıgül’ün avukatı da iletişim kurmaya çalıştı ama bu girişime yanıt vermedim.Sarıgül’ün özel kaleminde görev yapan E., Ankara’daki evde sık sık bulunuyordu ve zaman zaman Sarıgül’ün yatak odasına giriyordu.Resmi araçta E., Sarıgül’ün yanına oturduğunda bazı zamanlarda Sarıgül ona dokunuyordu. E. ise ‘Başkanım, biri görecek, olmaz’ diyordu.Sarıgül birkaç kez ‘E. ile ilişki yaşa, sizi izlemek istiyorum’ dedi.Sarıgül, E. ile birlikte olduğu sırada benden E.’ye dokunmamı istedi, bunu kabul etmedim.E.’nin rızasının bulunup bulunmadığını bilmiyorum.E.D., bir dönem ağlayarak Sarıgül’ün cinsel amaçlı dokunuşlarda bulunduğunu söyledi.Ömer Sarıgül babasıyla daha yakındı. Emir Sarıgül’e ise daha mesafeli davranılıyordu. Ömer Sarıgül’e birçok kez çanta içinde para verildiğini gördüm. Bu paralar genellikle baba-oğul arasında tartışma yaşandığı dönemlerde veriliyordu.Ömer Sarıgül Antalya Belek’teki Titanic Golf Otel’in sahibi olduğunu söyledi. Mustafa Sarıgül’le birlikte otele iki kez gittik. Bu ziyaretlerde Sarıgül kadınlarla cinsel ilişki yaşadı"

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Kaynak: SonDakika.com

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